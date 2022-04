Belgische studenten verschijnen voor de rechter om fatale ontgroening Sanda Dia

Ousmane Dia (links) aan het begin van de hervatting van het proces rondom de dood van zijn zoon Sanda Dia. Beeld Eric Lalmand / Belga

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat toenmalig ingenieursstudent Dia overleed na een reeks bizarre ontgroeningsrituelen van studentenvereniging Reuzegom. Hij moest liters alcohol drinken, waarna de waterleiding in zijn huis werd afgesloten zodat hij de hele nacht geen water kon drinken. De dag daarop moest hij een fatale hoeveelheid zoute visolie doorslikken en samen met twee andere aspirant-leden urenlang in een put staan met ijskoud water.

Dia werd pas ’s avonds, toen hij nauwelijks meer reageerde, uit de put gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat zijn lichaamstemperatuur onder de 30 graden was gedaald. Op dat moment waren de leden van de studentenvereniging al bezig met het uitwissen van de sporen van de ontgroening. Dia overleed twee dagen later aan meervoudig orgaanfalen.

Bovenop de gruwelijke details die al bekend waren, kwamen donderdagavond beelden die de Belgische televisiezender VTM en de krant Het Laatste Nieuws publiceerden. Op gelekte bewakingsbeelden is te zien hoe Dia, zichtbaar verzwakt, op de tweede dag van zijn ontgroening tijdens het lopen moet worden ondersteund. Het fatale deel van de ontgroening moest toen nog komen.

Daarnaast verschenen in de media video’s en foto’s van de ontgroening die door de verenigingsleden in een Whatsapp-groep zouden zijn gedeeld. In een van de video’s is te zien hoe er koud water over de drie aspirant leden wordt gegooid. Op een foto ligt Dia, enkele uren voordat hij naar het ziekenhuis wordt gebracht, uitgeteld in het gras. De gelekte beelden maakten de procesdag vrijdag extra beladen. De advocaten van de familie van Dia vonden dat ze niet publiekelijk vertoond hadden mogen worden en enkel in de rechtszaal thuishoren.

Banden met Reuzegom

Over de zaak was de afgelopen jaren al veel te doen. Zo duurde het door verzoeken van de verdediging lang voordat de verdachten zich daadwerkelijk voor de rechter moesten verantwoorden. Daarnaast twijfelden de advocaten van de familie van Dia of het proces eerlijk zou verlopen. Volgens hen zouden bij bijna elke Vlaamse rechtbank mensen werken die banden hebben met Reuzegom. De verdachten, wiens ouders bijna allemaal functies als advocaat en magistraat bekleden, hebben bovendien een verdediging van topadvocaten.

Alle achttien verdachten, voormalig leden van de inmiddels ontbonden studentenvereniging, waren vrijdag in de rechtszaal aanwezig. Ze worden verdacht van onterende behandeling, onopzettelijke doding en het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. De komende dagen zullen ze een spervuur aan vragen van de rechter moeten beantwoorden.

De eerste die vrijdag het woord nam was de inmiddels 25-jarige preses, voorzitter, van de studentenvereniging. Hij gaf onder meer toe dat er tijdens de ‘doop’, zoals de ontgroening in België wordt genoemd, te veel risico’s waren genomen. Volgens hem kwam dat doordat niemand nog kritisch keek naar de rituelen en procedures van de ontgroening die al jaren oud waren.

Een verdachte die geneeskunde studeerde en Sanda Dia in slechte toestand aantrof, verklaarde dat het moeite kostte om de andere leden ervan te overtuigen het aspirant-lid naar het ziekenhuis te brengen. ‘Initieel was het niet eenvoudig om de groep te overtuigen dat het ernstig was. Ik denk dat op een kwartier tijd wel duidelijk werd dat dat (naar het ziekenhuis gaan, red.) het beste zou zijn. Dat zijn toestand levensbedreigend was, had ik toen nog niet door’.

Omdat de rechter uitgebreid de tijd neemt om de verdachten te horen, kwam vrijdag nog niet iedereen aan het woord. Maandag wordt de zitting weer hervat. De verwachting is dat het hele proces ongeveer een week in beslag zal nemen. Het vonnis volgt op z'n vroegst in mei.