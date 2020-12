Belgische staatssecretaris verklapt prijzen zes coronavaccins

Volgens de Vlaamse omroep VRT hadden haar communicatiemedewerkers per abuis een lijstje met prijzen van de vaccins van Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson en Curevac op Twitter gezet, om te tonen dat in de begroting genoeg geld was vrijgemaakt om de vaccins te kopen.

De Europese Commissie is echter contractueel gehouden aan geheimhoudingplicht omdat als de prijzen bekend worden, fabrikanten bijvoorbeeld aan andere klanten moeilijk hogere prijzen kunnen vragen. Het Belgisch parlement wil van De Bleeker weten of ze de vertrouwensregels van de Europese Commissie heeft geschonden.

De Bleekers communicatiemedewerkers probeerden met ‘transparantie’ een aanhoudende discussie op de sociale media over de beschikbare middelen voor vaccins te sussen. Inmiddels is het bericht verwijderd, maar de informatie is al vele malen doorgestuurd.

Opvallend is dat het ene vaccin veel duurder dan het andere. Het middel van Pfizer-BioNTech, dat de EU waarschijnlijk volgende week als eerste zal goedkeuren, is met 12 euro per dosis aan de prijzige kant. Een andere koploper, Moderna, rekent zelfs 18 dollar per dosis, en is daarmee tien keer duurder dan het goedkoopste vaccin van AstraZeneca, dat minder snel op de markt zal komen.