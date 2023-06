Belgische regering wankelt door wraak en wantrouwen, maar strompelt met geslepen messen voorwaarts

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is razend populair, maar het is de vraag of alle coalitiepartijen haar blijven steunen. Beeld AFP

Op het eerste gezicht draaide deze hele crisis om Hadja Lahbib, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Zij heeft gedraaid en gelogen over de vraag waarom de burgemeester van Teheran in vredesnaam een visum kreeg om begin juni een conferentie in Brussel bij te wonen.

Die burgemeester, Alireza Zakani, is niet bepaald van onbesproken gedrag: hij was in het verleden een leidende figuur binnen de Basij, een paramilitaire militie die deel uitmaakt van de beruchte Revolutionaire Garde van Iran. Toen er in Brussel tegen zijn aanwezigheid werd geprotesteerd, gingen er bovendien mensen uit Zakani’s gevolg de straat op om de demonstranten te filmen.

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

In eerste instantie werd de schuld volledig gelegd bij Pascal Smet van de Brusselse (dus niet de federale) regering: hij zou Lahbib onder druk hebben gezet om Zakani een visum te geven. Smet nam ontslag, maar er bleek toch meer te spelen. Op het moment dat Buitenlandse Zaken de visumaanvraag goedkeurde, onderhandelde België volop met Iran over het lot van een aantal Europese gevangenen.

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele was net vrijgelaten uit zijn Iraanse cel, en in ruil daarvoor was een veroordeelde Iraanse terrorist door België op het vliegtuig naar huis gezet. Maar wat niemand wist, is dat er nog werd gesproken over de vrijlating van een aantal andere Europeanen. Een deal die mis kon lopen, zei premier Alexander De Croo tegen het parlement, als de burgemeester van Teheran geen visum kreeg.

Vele excuses

Over deze kwestie had minister Lahbib echter gezwegen: zij had Smet alle verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven. Dat mocht ze het parlement nog eens komen uitleggen, maar ook een tweede, en daarna zelfs een derde keer, lukte het Lahbib ondanks vele excuses niet om alle partijen te overtuigen.

Daarbij draaide het echter niet alleen om ‘Iran-gate’, zoals de kwestie in België wordt genoemd, maar ook om de voorzitter van Lahbibs partij: Georges-Louis Bouchez van de Franstalige liberale Mouvement Réformateur (MR). Al sinds het begin van de samenwerking schopt hij aan tegen alles wat hem niet zint, en vrijwel iedereen binnen de coalitie (die bestaat uit zeven verschillende partijen) heeft wel een appeltje met Bouchez te schillen.

Minister Lahbib samen met haar partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. Beeld Belga

Zeker Franstalig links, de sociaal-democratische PS en het groene Ecolo, kunnen zijn bloed wel drinken. Iran-gate leek een prachtige manier om wraak te nemen, want Lahbib is niet zomaar een minister. Zij is het persoonlijke project van Bouchez, een vrouw die hij totaal onverwacht uit zijn hoed toverde toen Sophie Wilmès vorig jaar om privéredenen het ministerschap neerlegde: een bekende journaliste zonder enige politieke ervaring. Lahbib is ook nog eens razend populair in de peilingen, en daarmee een serieuze bedreiging voor de kandidaten van PS en Ecolo bij de verkiezingen van volgend jaar.

Motie van wantrouwen

Er is PS en Ecolo alles aan gelegen om haar geloofwaardigheid te ondermijnen, maar Bouchez weigerde Lahbib op te offeren, en dreigde uit de regering te stappen als zij de motie van wantrouwen, waarover donderdag gestemd moet worden, niet zou overleven. Dat zou het einde van de regering betekenen en België een jaar eerder naar de stembus sturen.

Die prijs was te hoog, besloten de PS en Ecolo tandenknarsend, en in een verklaring lieten zij weten de stabiliteit van het land niet in gevaar te willen brengen. De positie van Lahbib lijkt gered, en de crisis is bezworen, maar er is weinig reden tot feest. Er liggen nog een aantal heikele dossiers op tafel, en de kans is klein dat de partijen tot enig compromis bereid zijn. Deze regering strompelt met de messen in de aanslag naar de uitgang,