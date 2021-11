Belgische regering scherpt coronamaatregelen aan: ‘Alle seinen staan op rood’

Toegangsmaatregelen in België. De maatregelen worden er vanaf zaterdag nog strenger. Beeld BELGA

Vanaf zaterdag moet in België iedere bezoeker van 10 jaar en ouder in cafés, restaurants, musea en andere publieke binnenruimten en in het openbaar vervoer een mondkapje dragen, behalve wie een zitplaats heeft. De leeftijdsgrens tot nu toe was 12 jaar. De maatregelen gelden vooralsnog tot 28 januari. Op school hoeven 10-jarigen nog geen mondkapje te dragen, daarover besluiten de deelstaatregeringen.

Bezoekers moesten in België in publieke gelegenheden en het openbaar vervoer al een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien met een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een recent herstelbewijs. Discotheken en nachtclubs moeten nu kiezen: bezoekers moeten een mondkapje op óf vooraf bij toegang een sneltest doen. Winkels, horeca en clubs hoeven niet zoals in Nederland eerder te sluiten, en ook niet tijdelijk helemaal dicht.

Vier dagen thuis werken

‘Alle seinen staan op rood’, verklaarde premier Alexander De Croo woensdagavond op een persconferentie na het beraad van het Overlegcomité van de zes Belgische regeringen, dat tot de nieuwe maatregelen besloot. ‘We hadden allemaal gehoopt op een winter zonder corona, maar België is geen eiland.’ Dat er geen lockdown komt heeft België te danken aan de gevaccineerden. ‘Dat is dankzij u’, aldus De Croo voor de televisie.

Belgische werknemers moeten tot 12 december vier van de vijf werkdagen thuis werken, als hun functie dat toelaat, zoals bij veel kantoorbanen. Vanaf die datum wordt het drie dagen per week. Ook tijdens eerdere coronagolven was thuiswerken grotendeels verplicht. Bedrijven werden streng gecontroleerd op naleving, op straffe van flinke boetes. Anders dan in Nederland werkt vrijwel iedereen in België voltijds.

België heeft een van de hoogste covid-19-besmettingscijfers in de hele Europese Unie, hoger dan Oostenrijk of de Baltische staten. Over de laatste twee weken was meer dan 1 procent van de bevolking geïnfecteerd. De sterkste stijging was in Vlaanderen, waar het vaccinatiecijfer landelijk gezien het hoogst is, wat voor de Vlaamse deelregering vorige maand nog aanleiding was tot versoepelingen.

Premier De Croo kondigde woensdagavond ook aan dat België komend voorjaar gaat beginnen met geven van boostershots aan iedereen die volledig is gevaccineerd. Verstrekking van die derde prik bleef tot nu toe nog beperkt tot zorgpersoneel, mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen van 65 jaar en ouder.