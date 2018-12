Belgische premier passeert coalitiepartner om VN-migratiepact: ‘Ik ga naar Marrakech’

Aan het eind van een rumoerige dag, waarbij het einde van de regering steeds in de lucht hing, onderstreepte Michel dat maar een van de vier regeringspartijen tegen het pact is. Daarom stapt hij naar het parlement, ‘het huis van de democratie’, om een meerderheid te zoeken. Die zal hij zeker vinden: eerder hebben verschillende oppositiepartijen hun steun aan het pact al toegezegd.

De afgelopen weken morde de Vlaams-nationalistische N-VA al dat het pact te veel rechten geeft aan migranten, maar iedereen ging ervan uit dat de brand wel geblust zou worden met een aanvullende verklaring, zoals ook in Nederland is gebeurd. Maandag werd die hoop de bodem ingeslagen. ‘Een regering die naar Marrakech gaat, steunen wij niet’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever. Een aanvullende verklaring was voor hem geen optie.

Daarmee was er vrijwel geen ruimte meer voor een compromis. Toegeven aan de N-VA was voor de premier echter geen optie. Hij beloofde eerder al tegenover de Verenigde Naties dat België het pact op 10 december in Marrakech zou ondertekenen. Toch stak de top van het kabinet maandagmiddag de koppen nog bij elkaar om een oplossing te vinden, en was het de bedoeling het overleg dinsdag voort te zetten.

Onhoudbaar

De situatie werd onhoudbaar toen de N-VA dinsdag een ongekend harde campagne tegen het pact lanceerde. Met foto’s van migranten en vrouwen in boerka, en teksten als: ‘VN-migratiepact = toegang tot sociale rechten voor illegalen’, leek elke uitweg uit de crisis onmogelijk te worden. Een paar uur later werd de campagne echter weer offline gehaald en bood de N-VA haar excuses aan.

Maar er volgde geen compromis. Premier Michel noemde de N-VA campagne tijdens zijn persconferentie ‘onaanvaardbaar, schandalig en onwaardig’. ‘Ik ga naar Marrakech. Een woord is een woord’, zo verwees hij naar zijn eerder gemaakte belofte tegenover de VN. ‘Het woord van België heeft een waarde. De geloofwaardigheid heeft een waarde.’

Hiermee duwt de premier de N-VA richting de uitgang. Nog geen week geleden waarschuwde de N-VA al dat zij het onaanvaardbaar zou vinden als de drie andere regeringspartijen buiten de N-VA om hun meerderheid in het parlement zoeken. ‘Dan trekken zij de stekker uit de regering’, verklaarde fractieleider Peter de Roover.

Het is afwachten of zij dat daadwerkelijk gaan doen. Vicepremier Kris Peeter van de christendemocratische partij CD&V zei dinsdagavond te hopen dat de N-VA ‘vanavond of vannacht’ nog een standpunt inneemt.