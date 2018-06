Belgische politie arresteert leden goksyndicaat en tennissers wegens matchfixing

De Belgische politie heeft maandag en dinsdag dertien personen aangehouden voor hun betrokkenheid bij matchfixing in het tennis. Het gaat om leden van een Armeens-Belgisch goksyndicaat en om enkele tennissers die uitkomen in het futures en challenger-circuit, de lagere regionen van het (semi-)professionele tennis. In zes andere landen, waaronder Nederland, vonden huiszoekingen plaats.

Illustratie rond matchfixing, omkoping in het internationale tennis. Foto ANP XTRA

Al sinds 2015 hebben de Belgische opsporingsautoriteiten het Armeense syndicaat in het vizier. Leden van de bende kochten wereldwijd tennissers om en manipuleerden op die manier wedstrijden. Vervolgens zetten ze met voorkennis duizenden euro’s in op de gokmarkt en maakten zo flinke winsten. Het syndicaat was ook in Nederland actief, blijkt uit informatie van de Volkskrant.

De Armenen gingen uitermate geraffineerd te werk. ‘Ze hadden een systeem waarbij ze kwetsbare spelers in kaart brachten’, aldus een bron rond het Belgische onderzoek, die alleen wil spreken op voorwaarde van anonimiteit. ‘Spelers die op het punt stonden een huis te laten bouwen, die schulden hadden of die de ambitie hadden om de top te halen maar daarvoor geen geld hadden, kwamen in het bestand van de maffia.’

Kwetsbaar

Tennis is bijzonder kwetsbaar voor matchfixing. Het gros van de spelers kan zijn hoofd financieel amper boven water houden. Het prijzengeld bij challenger- en future-toernooien is marginaal, de kosten voor vliegtickets, accommodaties en trainers zijn hoog. Spelers leggen daarom vaak zelf geld toe om hun droom van proftennisser te kunnen verwezenlijken.

Wedstrijden van challenger- en future-toernooien spelen zich af over de hele wereld, vaak op achterafbanen zonder publiek en buiten het zicht van de camera’s. Maar tegelijkertijd kan online wereldwijd op die wedstrijden worden gegokt, wat ze aantrekkelijk maakt voor de gokmaffia.

Het Armeense syndicaat maakte daar gebruik van. Via andere spelers of via hun entourage werden tennissers het netwerk ingetrokken. Ze kregen soms duizenden euro’s om opzettelijk games, sets of hele wedstrijden te verliezen. De Armenen ‘gokten’ vervolgens opzettelijk met relatief lage bedragen, tot maximaal 15 duizend euro per wedstrijd, om onder de radar te blijven.

Lange tijd ging dat goed, tot in 2015 in België een paar gokbedrijven verdachte bewegingen op de gokmarkt constateerden. Daarop weigerden ze een aantal ‘verdachte gokkers’ uit te betalen. ‘Die gokkers meldden zich bij ons’, zegt Peter Naessens van de kansspelcommissie. ‘Het waren Armeniërs die lid waren van de bende. Ze voelden zich zo sterk dat ze de toezichthouder wilden gebruiken om alsnog hun geld te krijgen. Toen ging bij ons een belletje rinkelen.’

De Belgische opsporingsautoriteiten zetten daarop een grootschalig onderzoek op. Al snel bleek dat Armeense gemeenschappen in verschillende landen betrokken waren. ‘Ze maakten gebruik van de kwetsbaarheid van het rechtssysteem’, aldus een bron rond het onderzoek. ‘Ze speculeerden erop dat lokale officieren van justitie geen prioriteit aan matchfixing zouden geven omdat het te ingewikkeld is. Daar kregen ze lange tijd gelijk in.’

Afluisteren

Uiteindelijk werd in België de afgelopen jaren toch een grootschalig onderzoek opgetuigd, met ondersteuning van Europol. Daarbij werden verdachten afgeluisterd en gokbewegingen in kaart gebracht. De arrestaties van deze week zijn daarvan het gevolg. De bendeleden worden verdacht van matchfixing, corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het Belgische federaal parket laat weten nog te wachten op de resultaten van de huiszoekingen in de andere landen.

Het Nederlandse OM kon dinsdag niet zeggen waar en bij wie er in Nederland huiszoekingen zijn gedaan. De politie en de kansspelautoriteit waren niet op de hoogte van de zoekacties in Nederland.