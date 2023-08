Belgische overheid wil banken bewegen spaarrente te verhogen en geeft het goede voorbeeld – spaarders stalden al 12 miljard bij het rijk

Het hoofdkwartier van BNP Parisbas Fortis in Brussel. De bank betaalt minder rente aan zijn klanten dan de overheid. Beeld Getty Images

Het Brusselse aanbod is eigenlijk een soort rekening voor een termijn van 12 maanden. De rente ligt fors hoger dan die van de grote Belgische banken, die tussen de 0,9 en 1,5 procent betalen. Bovendien heeft de regering de belasting over de renteopbrengst verlaagd van 30 naar 15 procent.

De stormloop levert problemen op bij particulieren die een fors bedrag willen inleggen. Zij botsen daarbij op het maximumbedrag dat ze dagelijks of wekelijks kunnen overmaken vanaf hun rekening. Bij ING België en BNP Paribas Fortis is dat bijvoorbeeld 25 duizend euro per dag voor een online-overschrijving. Belfius legt de grens bij 25 duizend euro per week. Dat plafond kan worden verhoogd, maar het verwerken van een aanvraag neemt meerdere dagen in beslag. En de tijd dringt. Spaarders kunnen tot en met 1 september intekenen op de staatsrekening.

Antwoordapparaat

Bovendien worden banken overspoeld met vragen over de rekening of het ophogen van de bestedingslimiet, waardoor de wachttijden aan de telefoon enorm oplopen. In Belgische media wordt geklaagd dat het soms niet lukt om een medewerker te spreken. ‘Bellen levert enkel een antwoordapparaat op met de vraag later eens terug te bellen’, moppert een spaarder in het Vlaamse zakenblad De Tijd.

De situatie in België lijkt op die in Nederland, waar banken lagere rentes uitkeren aan hun klanten dan de rente die ze zelf ontvangen van de Europese Centrale Bank. Daarover is ook bij de zuiderburen flinke irritatie, de Belgische overheid hoopt nu met de eigen deal banken te dwingen om hun spaarrente te verhogen.

De banken zijn hier niet gelukkig mee, en klagen over oneerlijke concurrentie. ‘Maar we zien allemaal hoeveel winst de banken maken en hoe laag de spaarrente is’, zei de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem deze week bij het Nederlandse radioprogramma Geld of je leven. ‘Dan is het logisch dat de kleine spaarder ergens anders op zoek gaat naar een mooi rendement.’

In december komt het Federaal Agentschap van de Schuld, de instantie die belast is met het beheer van de federale staatsschuld, met een nieuwe aanbieding. Deze zal een looptijd hebben van drie tot vijf jaar. Hierop zal overigens wel het normale belastingtarief van 30 procent verschuldigd zijn.