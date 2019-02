Belgische oud-Koning Albert wil geen dna afstaan voor vaderschapstest buitenechtelijke ‘dochter’

De 50-jarige Delphine Boël strijdt al jaren om erkenning door Albert. De toenmalige prins zou jarenlang een geheime relatie hebben gehad met Delphines moeder, barones Sybille De Selys Longchamps. De barones was op dat moment getrouwd met de schatrijke industrieel Jacques Boël. Delphine werd binnen dat huwelijk geboren, en was voor de wet dus diens dochter. Toch zou Albert haar hele jeugd aanwezig zijn geweest, vertelde Delphine later. Ze noemde hem ‘Papillon’.

Zelfs nadat Albert zich weer met zijn vrouw, koningin Paola, had verzoend, bleef de koning contact houden met De Selys. Pas in 1999, toen een journalist onthulde dat Delphine zijn dochter was, stopte hij daarmee. In zijn kerstboodschap dat jaar verwees de koning naar een huwelijkscrisis, die hij en Paola hadden overwonnen en die ze achter zich wilden laten. Achter de schermen ontkende Albert tegenover Delphine dat hij haar vader was en zei hij niets meer van haar te willen horen.

Belgische vlaggen

Gekwetst zocht Delphine de publiciteit op met provocatieve kunstwerken vol Belgische vlaggen. In 2013 spande ze een rechtszaak aan om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en het biologische vaderschap van koning Albert vast te stellen. Een dna-test wees in dat jaar uit dat er geen verwantschap was tussen Jacques Boël en Delphine.

De kunstenares Delphine Boël claimt al jarenlang de buitenechtelijke dochter te zijn van koning Albert. Beeld EPA

Volgens de advocaten van Delphine bevestigt de weigering van de koning om zijn dna af te staan, dat hij wel degelijk haar biologische vader is. Als dat officieel wordt bevestigd, kan ze aanspraak maken op een deel van zijn erfenis. Daar is het Delphine niet om te doen, zei haar advocaat Alain De Jonge vorig jaar in een interview met De Morgen. Het fortuin van de familie Boël wordt geschat op 1,6 miljard euro, ‘dus als ze geldgewin wilde, had ze een Boël moeten blijven.’