Belgische onderzoeksrechter van corruptie in Europees Parlement trekt zich terug vanwege mogelijke belangenverstrengeling

Michel Claise Beeld J-M Quinet / Alamy

Volgens Belgische media zijn de banden tussen Claises zoon Nicolas en Ugo Lemaire het probleem. Die twee zijn zijn mede-oprichters en aandeelhouders van een bedrijf en kennen elkaar al jaren. De moeder van Lemaire, Europarlementariër Maria Arena, is eerder echter aangewezen als lid van de groep Europarlementariërs die werkte voor de spil in het corruptieschandaal, al is ze nooit aangeklaagd of verhoord. De indirecte relatie tussen haar en de onderzoeksrechter zou toch reden zijn voor Claise om zich terug te trekken.

Maria Arena was de opvolger van Pier Antonio Panzeri als voorzitter van de mensenrechtencommissie van het Europees Parlement. Staatsveiligheid wees Panzeri, Europarlementariër Andrea Cozzolino en Francesco Giorgi aan als hoofdverantwoordelijken in het schandaal. Zij kregen smeergeld van Qatar en Marokko om een goed woordje voor die landen te doen binnen de Europese Unie. Arena en Eva Kaili, vicevoorzitter van het parlement en partner van Giorgi, zouden behoren tot een groep ‘vrienden’ met wie de drie mannen samenwerkten.

Reis naar Qatar niet opgegeven

In tegenstelling tot Kaili is Arena echter nooit aangeklaagd en nooit verhoord. Ook heeft justitie het parlement niet gevraagd om haar immuniteit op te heffen. In januari legde ze wel haar voorzitterschap van de mensenrechtencommissie neer nadat bleek dat ze een door Qatar gefinancierde reis naar dat land niet had opgegeven als gift. Maar Arena ontkent dat ze iets met het omkopingsschandaal te maken heeft. Ook Panzeri en Giorgi, die beiden een gedeeltelijke bekentenis hebben afgelegd, beweren dat ze onschuldig is.

Het Belgische federaal parket ging in een verklaring maandagavond niet in op de specifieke reden voor Claises terugtrekking, maar schreef enkel dat er ‘recent enkele elementen zijn opgedoken die de objectieve leiding van het onderzoek ter discussie zouden kunnen stellen’. ‘Als voorzorgsmaatregel en teneinde het gerecht toe te staan haar werk in alle rust voort te zetten’ zou het noodzakelijk zijn dat Claise privé en werk gescheiden houdt. Daarom trekt hij zich terug uit het onderzoek. Het parket benadrukt dat er geen bewijs is ‘dat de eerlijkheid van een van de betrokken partijen in twijfel zou kunnen trekken’.

Wrakingsverzoek

Maxim Töller, advocaat van de aangeklaagde Europarlementariër Marc Tarabella, zou de informatie over de zonen van Claise en Arena maandag met de Belgische justitie hebben gedeeld, en hebben gedreigd een wrakingsverzoek in te dienen. Töller had eerder ook al geprobeerd om Claise van de zaak te krijgen omdat die bevooroordeeld zou zijn tegen zijn cliënt.

Töller vraagt zich tegen de Belgische krant Le Soir af waarom Claise Panzeri’s verklaring, die Arena vrijpleit maar juist een belangrijk bewijsstuk is tegen zijn cliënt Tarabella, niet in twijfel trekt. ‘Dit is een belangenconflict dat hij vanaf de eerste dag van dit onderzoek had’, aldus Töller. ‘Het is schokkend.’

Andere onderzoeksrechter

Het onderzoek naar het omkoopschandaal, dat Qatargate is gaan heten, wordt overgenomen door een andere onderzoeksrechter, die al eerder betrokken was bij het dossier. Het federaal parket zegt in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen te doen.

Claise werd beschouwd als een zeer geduchte onderzoeksrechter. Hij maakte de afgelopen jaren naam als gedreven bestrijder van witteboordencriminaliteit. Een van zijn vele bijnamen is ‘De Pitbull’, omdat hij zijn slachtoffers niet meer loslaat zodra hij beet heeft. Le Soir noemt zijn verwijdering ‘een meesterzet’ van de raadsman van Tarabella.

Het schandaal kwam aan het licht met de arrestatie van de inmiddels afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, (links) in december vorig jaar. Beeld AFP

Cozzolino ondervraagd

Maandagavond werd bekend dat ook Cozzolino naar België is gekomen en door de onderzoeksrechter is verhoord. Het Belgische gerecht had aan Italië om zijn uitlevering gevraagd. Cozzolino was in Italië onder huisarrest geplaatst en verzette zich tegen zijn uitlevering aan België, maar besliste uiteindelijk om uit eigen beweging naar België te komen. Volgens zijn advocaat blijft Cozzolino wel ontkennen dat hij zich heeft laten omkopen. De onderzoeksrechter heeft nog geen beslissing genomen over een eventueel aanhoudingsbevel. Dinsdag zal hij verder ondervraagd worden door de politie.