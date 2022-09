Belgische minister ondergedoken uit vrees voor ‘Nederlandse toestanden’

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Beeld Belga

Zaterdag werden er in Den Haag en Leidschendam drie personen van 20, 29 en 48 jaar aangehouden: de Belgische politie had hen eerder vanaf het huis van minister Van Quickenborne tot aan de Nederlandse grens gevolgd. Zondag werd er in Den Haag een vierde persoon van 21 jaar oud op straat gearresteerd. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft niet meer over de identiteit van de verdachten bekend gemaakt. België heeft om hun uitlevering gevraagd.

Eind vorige week kreeg de Belgische justitie signalen dat er vrij concrete plannen waren om de minister te ontvoeren. Er werden direct extra veiligheidsmaatregelen getroffen, en de bewaking van Van Quickenborne werd opgevoerd. Donderdagavond zag de politie een verdachte auto met een Nederlands nummerbord in Kortrijk, in de straat waar Van Quickenborne woont. Toen de verdachten merkten dat ze waren ontdekt, gingen ze er vandoor, en werden tot de grens achtervolgd. In hun vlucht lieten zij echter een tweede auto achter op de oprit van de buren van de minister, een kleine 100 meter verderop.

De dreiging ten aanzien van justitieminister @VincentVQ is totaal onaanvaardbaar.



Maar het moet duidelijk zijn: we laten ons door niemand intimideren. Het werk gaat verder.



Bijzondere dank aan onze Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten en hun Nederlandse collega’s. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 24 september 2022

De buurvrouw ontdekte de achtergelaten wagen pas vrijdagochtend, en belde de politie. Ook deze auto had een Nederlands nummerbord, en bleek te zijn gestolen. In de wagen ontdekte de politie ‘kalasjnikovs, vuurwapens, en flessen met benzine’.

Drugscircuit

De dreiging richting Van Quickenborne zou afkomstig zijn uit het drugscircuit, meldt de Belgische omroep VRT. De minister van Justitie heeft de strijd tegen drugscriminaliteit opgevoerd. Zo tekende hij een uitleveringsverdrag en rechtshulpakkoord met de Verenigde Arabische Emiraten, waar veel kopstukken uit de drugswereld zich schuil houden. De Nederlandse drugsbaas Ridouan T. verbleef bijvoorbeeld in Dubai, waar hij werd gearresteerd.

Op Facebook reageerde Van Quickenborne op de dreiging: ‘De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger.’ Zondag zou hij eigenlijk aanwezig zijn op een evenement in Kortrijk, waar hij ook titelvoerend burgemeester is. In plaats daarvan sprak hij meer dan duizend gasten vanaf zijn onderduikadres toe via een videoverbinding. Van Quickenborne noemde de afgelopen 48 uur ‘een rollercoaster’ voor hem en zijn gezin. ‘Even heb ik getwijfeld om dit feest af te gelasten, maar dan geven we toe aan de drugsmaffia.’

‘Nederlandse toestanden’ in België?

Terwijl ons land de laatste jaren werd geconfronteerd met allerlei liquidaties in de drugswereld, bleef het in België relatief rustig. Maar sinds juni broeit het in Antwerpen, waar criminelen brandbommen tegen gebouwen gooiden, handgranaten neerlegden en schoten op gevels. In juli werd in de havenstad een Nederlandse crimineel doodgeschoten, en de politie houdt met enige regelmaat verdachten uit Amsterdam aan voor drugszaken.

Volgens de Vlaamse omroep VRT houdt de politie er rekening mee dat de opdrachtgevers van de ontvoering van justitieminister Vincent Van Quickenborne ‘drugsbaronnen in het buitenland’ zijn.

In Nederland, misschien? Dat is zeker niet ondenkbaar, al is het maar omdat bij zijn woning in Kortrijk een auto uit ons land stond, met een automatisch geweer en flessen benzine, en verdachten zijn opgepakt in Den Haag en Leidschendam.

‘Het grote drugsprobleem heeft zich vanuit Nederland naar het zuiden verspreid’, zei de Antwerpse burgemeester Bart De Wever eind augustus tegen de NOS. ‘Je ziet dat er een verschuiving is naar Antwerpen als logistieke hub voor de coke, vaak op initiatief van Nederlandse kartels.’ 80 procent verdwijnt meteen over de noordelijke grens, stelt hij.

De Wever spreekt geregeld de vrees uit dat het geweld zich uiteindelijk naar de bovenwereld verplaatst, zoals eerder in Nederland is gebeurd, met de moorden op advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries. ‘Nederlandse toestanden’, noemt de burgemeester dat.

Rutte en Amalia

Opvallend is dat De Telegraaf een week geleden meldde dat de politie en Openbaar Ministerie (OM) zich grote zorgen maken over de veiligheidssituatie van minister-president Mark Rutte. Volgens de krant zijn beveiligingsmaatregelen opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of een aanslag op Rutte of prinses Amalia.

Ridouan T. zou hierachter zitten, maar zijn advocaat noemt die beschuldiging absurd en spreekt van ‘valse, ongefundeerde informatie’. De raadsvrouw ontkende al eens eerder dat T. een gijzeling zou voorbereiden. Er loopt nog altijd een justitieel onderzoek naar de verdenking dat T. vorig jaar bezig was met het organiseren van een uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Een van zijn plannen draaide volgens het OM om het achterhalen van persoonlijke informatie van vier EBI-medewerkers, zoals hun adres.

Vroeger werd het Antwerpse drugsmilieu geregeld aangestuurd door Nederlanders, zei directeur Yve Driesen van de Antwerpse federale gerechtelijke politie in augustus tegen dagblad Het Laatste Nieuws. ‘Wat wat we nu meer en meer vaststellen is dat de hoofdrolspelers Antwerpse roots hebben. Ze opereren vanuit het verre buitenland, zoals Dubai of Turkije, en hebben miljoenen euro’s verdiend.’