Belgische kinderen moeten door nieuwe coronamaatregel kiezen tussen hobby’s: voetbal of gitaarles?

Belgische scouts in 2018. Beeld Marcel van den Bergh

Deze keuzestress voor kinderen, en het puzzelwerk voor jeugdverenigingen, is het resultaat van een compromis dat de Belgische deelstaten dinsdagavond bereikten over buitenschoolse activiteiten. Die moesten worden beperkt vanwege de toename van het aantal besmettingen onder kinderen en tieners. Het voorstel moet overigens nog worden voorgelegd aan de federale regering, maar de kans is klein dat deze op de rem gaat trappen.

Voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar komt er juist verlichting: zij zitten na school al sinds eind oktober verplicht op hun handen, maar mogen volgens dit akkoord weer in ‘bubbels’ van tien samenkomen. Daarbij kan het gaan om sport, cultuur of een andere vorm van vrijetijdsbesteding - zolang ze dat maar buiten doen. De jongere kinderen mogen hun hobby’s ook binnen uitoefenen.

Werkbaar

In het oorspronkelijke advies drongen virologen aan op nog kleinere groepen (van vier tot maximaal tien kinderen), terwijl de regeringen hoopten op clubjes van vijftien. Ze zijn dus in het midden uitgekomen. ‘Dit zal niet gemakkelijk zijn, maar het is nog net werkbaar’, zegt de Vlaamse minister van Jeugd, Benjamin Dalle. ‘Liever dit, dan alles stopzetten.’

In de krokusvakantie (van 15 tot 21 februari) geldt een uitzondering: omdat kinderen elkaar dan niet kunnen besmetten op school, mogen zij deze week met maximaal 25 kinderen bijeen komen voor een activiteit.

De grote vraag is altijd hoe de regering haar maatregelen denkt te gaan afdwingen, en in dit geval wordt er gerekend op ‘het gezond verstand en de verantwoordelijkheid van de ouders’, aldus minister Dalle. ‘Op dat vlak moeten we wat vertrouwen hebben in de mens.’