Belgische Hoge Raad overweegt onderzoek naar klassenjustitie in zaak-Sanda Dia

Demonstranten betuigen hun solidariteit met Sanda Sia bij de Belgische ambassade in Den Haag. Beeld ANP

Sanda Dia, de zoon van een fabrieksarbeider, is tijdens de ontgroening van studentenvereniging Reuzegom op gruwelijke wijze om het leven gekomen. Vervolgens probeerden de daders hun sporen te wissen en konden zij zich tijdens het proces bepaalde cruciale zaken niet herinneren.

Toen zij eind mei werden veroordeeld tot werkstraffen en een boete van 400 euro, ontplofte het land bijna. Zowel op sociale als in reguliere media is woedend gereageerd, er is in verschillende steden tegen de strafmaat gedemonstreerd, en een bekende influencer heeft de identiteit van enkele Reuzegommers in een video bekendgemaakt. Het gevoel is dat de witte elite elkaar de hand boven het hoofd houdt, en dat het leven van een zwarte jongen niets waard is.

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

Zelfs politici spreken zich vol afschuw over de zaak uit. Zo had Sammy Mahdi, partijvoorzitter van de christen-democratische partij CD&V het op TikTok over ‘klassenjustitie’ en ‘werkstrafjes’. Deze actie werd door de minister van Justitie Van Quickenborne scherp veroordeeld: gekozen politici horen geen rechters aan te vallen, zei hij.

Extern toezicht

Oppositiepartij PVDA vroeg deze week in de Kamercommissie Justitie om een debat over het maatschappelijke gevoel van klassenjustitie. Hierna liet de commissie aan de Hoge Raad weten voorstander te zijn van een onderzoek naar de kwestie. De Hoge Raad oefent extern toezicht uit op het gerechtelijk apparaat door onderzoeken te doen en klachten te behandelen.

De Hoge Raad bleek het onderwerp zelf ook al op de agenda te hebben gezet en beslist volgende week of het daadwerkelijk tot een onderzoek komt. In dat geval kunnen er mensen worden verhoord, documenten worden opgevraagd en de plaats van het misdrijf worden bezocht om te achterhalen of justitie het dossier wel op de juiste manier heeft afgehandeld.

Werkstraf niet op strafblad

Een ander punt waarover fel wordt gedebatteerd is de vraag of werkstraffen op een strafblad moeten worden gezet. Nu is dat niet geval, wat betekent dat de Reuzegommers straks met een schone lei verder kunnen. Voor de vader van Sanda Dia is dit een belangrijk punt van kritiek, maar ook activisten en enkele politici willen dat een werkstraf voortaan wordt opgenomen in het strafblad.

Minister van Quickenborne zet in deze kwestie echter zijn hakken in het zand. ‘Het is echt geen goed idee’, zei hij in de Vlaamse krant De Morgen. ‘Dit gaat in tegen de filosofie van de werkstraf die tot doel heeft om re-integratie in de samenleving mogelijk te maken.’