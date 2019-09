Belgische bonden vrezen ‘telecomaanval’ en eisen direct vertrek nieuwe KPN-topvrouw bij Proximus

Proximus-topvrouw Dominique Leroy. Beeld EPA

De oproep om per direct afscheid te nemen van Leroy staat in een open brief aan de voorzitter van de raad van bestuur van Proximus, Stefaan De Clerck. De bonden hebben het schrijven op het hoofdkantoor van Proximus afgeleverd. Op de achtergrond speelt een reorganisatie die Leroy eerder dit jaar aankondigde. Daarbij zullen 1.900 banen verdwijnen, terwijl er 1.250 nieuwe werknemers worden aangenomen.

Vakbond ACV vindt de huidige informatie over de reorganisatie te vaag. Dat Leroy in december de overstap naar KPN maakt, bewijst volgens de bond dat achter het plan niet de juiste bedoelingen zitten. Volgens een andere bond, ACOD, bemoeilijkt het aanstaande vertrek van Leroy onderhandelingen over de reorganisatie. Proximus legde maandagmiddag de eis van de bonden naast zich neer. Leroy mag aanblijven tot 1 december. KPN valt niet onder het concurrentiebeding dat ze heeft bij Proximus.

Aandelenverkoop

Leroy kreeg vrijdag ook nog een onderzoek van de Belgische beurswaakhond aan de broek naar een aandelentransactie die ze recent deed. Op 1 augustus verkocht ze voor ruim 285 duizend euro aan aandelen Proximus. In een ‘persoonlijke boodschap’ op de website van Proximus laat ze weten de ‘perceptie te betreuren’ dat ze haar aandelen verkocht omdat ze wist dat ze naar KPN zou gaan. ‘Dit is niet in lijn met mijn waarden.’

Belgische bestuurders zijn aan regels gebonden als ze hun aandelen in het eigen bedrijf willen verkopen. Leroy zat met haar aandelen sinds 22 november 2018 in een zogeheten ‘gesloten periode’. ‘Het was al meerdere maanden dat ik graag mijn aandelen wenste te verkopen, maar dit mocht niet.’ Na de publicatie van de resultaten van het tweede kwartaal, was 1 augustus 2019 de eerste dag waarop ze wel weer mocht handelen, zo staat in de verklaring. ‘Ik had op dat moment niet besloten Proximus te verlaten’, verklaart Leroy. ‘Ik was in bespreking over de hernieuwing van mijn contract met Proximus.’ Wel had ze enkele gesprekken met verschillende externe partijen, ‘waaronder KPN’.

De scheidend bestuursvoorzitter van Proximus begrijpt dat de timing ‘achteraf gezien de perceptie kan wekken dat ik dit deed juist voor en omwille van mijn vertrek’. Dat vertrek ‘is zeker niet de reden van mijn aandelenverkoop’, schrijft Leroy in haar verklaring.

De benoeming van Leroy bij KPN werd afgelopen donderdag bekendgemaakt. De Belgische is na Herna Verhagen van PostNL en Nancy McKinstry van Wolters Kluwer pas de derde vrouw aan het roer van een groot Nederlands beursgenoteerd bedrijf.