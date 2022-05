Belgische ambtenaren voeren dinsdag actie: ov, onderwijs en zelfs publieke omroep mogelijk plat

Een demonstratie in Brussel van Belgische vakbondslieden op 22 april 2022. Beeld BELGA

Ook andere overheidsdiensten kunnen hier en daar uitvallen. Het is zelfs mogelijk dat gemeentehuizen sluiten. Op de scholen kunnen leerkrachten staken, wat kan leiden tot sluiting van klassen, en ook de Belgische omroepen kunnen een paar uur door acties worden getroffen.

Wie wanneer waar staakt, staat echter nog niet vast, zodat Belgen wordt aangeraden de websites van vervoersbedrijven en gemeenten bij te houden voor de laatste berichten, en verder hun kinderen voor de zekerheid normaal naar school te brengen.

Nationale actiedag

Dinsdag 31 mei is door de Belgische vakbonden uitgeroepen tot ‘nationale actiedag’. Volgens Jan Coolbrandt van de christelijke ACV is dat een trapje lager dan een nationale stakingsdag, maar wat zijn bond betreft zal dinsdag wel het klaterende ‘orgelpunt’ worden van een reeks van actiedagen, die al op 19 mei begon. Alleen de (Vlaamse) socialistische ACOD heeft een ‘nationale stakingsaanzegging’ gedaan, wat betekent dat het voor deze bond echt menens is.

Het Belgische openbaar vervoer waarschuwt zijn klanten al dagen voor het uitvallen van bussen, metro’s en treinen. De NMBS (de Belgische spoorwegen) verwacht dat een op de vier treinen zal rijden. Van de IC-treinen rijdt een op de drie, en van de lokale treinen maar een op de vijf. In de provincies Luik, Luxemburg en Namen zullen helemaal geen treinen rijden omdat daar dinsdag geen verkeersleiders beschikbaar zijn.

De Thalys Parijs-Brussel-Dortmund van dinsdag is geschrapt, maar wat dat betekent voor de Thalys tussen Amsterdam en Parijs is niet bekend. Die staat maandag nog gewoon in de NS-reisplanner.

Algehele malaise

De Belgische overheidsbonden voeren actie tegen de ‘algehele malaise’ waarin overheidsdiensten verkeren: de lonen zijn te laag, de pensioenen staan onder druk en de het werk wordt niet gewaardeerd. Bij het onderwijs komen daar nog problemen bij als de ‘onhoudbare werkdruk’ en een verkeerde verdeling van het personeel: ‘een immense overhead versus te weinig volk in de klas’, aldus de Gentse hoogleraar Wouter Duyck.

De omroepen voeren actie tegen ‘de grootste ontslagronde in de geschiedenis van de VRT’. Waaruit die actie, gepland van 10:00 tot 13:00 uur, zal bestaan, is nog niet zeker. De Vlaamse omroep protesteert tegen een ‘transformatieplan’ dat voorziet in kostenbesparing, meer digitalisering, 116 ‘naakte ontslagen’ en het verdwijnen van vijftig banen door natuurlijk verloop.

De grootste problemen worden dinsdag verwacht in de steden Brussel, Antwerpen en Gent. Vlaamse busdienst De Lijn voorspelt dat hooguit 60 procent van zijn bussen zal rijden en adviseert mensen voor de zekerheid alternatieven te zoeken, zoals ‘telewerken, carpoolen, fietsen of wandelen’. De actiedag eindigt om 22:00 uur maar het zal ook daarna nog enige tijd duren voordat het openbaar vervoer weer volgens schema werkt.