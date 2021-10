Belgisch verbod op majesteitsschennis sneuvelt door tekst van Catalaanse rapper

De Belgische koning Filip. Beeld BELGA

Deze rapper, Josep Arenas Beltrán, heeft nog nooit een lelijk woord over het Belgische koningshuis gezegd. Maar onder de naam Valtònyc heeft hij wel gerapt over de Baskische terreurbeweging ETA, en in één van zijn teksten zegt hij dat de Spaanse koning ‘een afspraak heeft op het dorpsplein, met een strop om zijn nek’.

Beltrán werd in Spanje veroordeeld tot drieënhalf jaar cel voor onder meer majesteitsschennis, en in 2018 vluchtte hij naar België. Belgische rechtbanken hebben zijn uitlevering steeds tegengehouden omdat de daden van Beltrán in België niet strafbaar zijn. Er werd alleen getwijfeld over het verbod op majesteitsschennis: dat bestaat in België tenslotte ook, maar hoe grondwettig is dat nog? Om hierover duidelijkheid te krijgen, legde de rechtbank een zogenoemde prejudiciële vraag voor aan het Grondwettelijk Hof.

Inbreuk op vrijheid van meningsuiting

Dat veegde het verbod donderdag van tafel: de Belgische wet op majesteitsschennis is volgens het Hof in strijd met de Grondwet, en het Hof acht deze inbreuk op de vrijheid van meningsuiting niet gerechtvaardigd. Het arrest is in lijn met de internationale rechtspraak. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde eerder ook al dat een verbod op majesteitsschennis in strijd is met de vrije meningsuiting.

Ook andere Europese landen hebben de wet de afgelopen jaren aangepast. In Nederland bijvoorbeeld, werd de gooier van een waxinelichthouder naar de Gouden Koets in 2013 nog veroordeeld wegens majesteitsschennis. In 2020 werd de straf voor dit misdrijf verlaagd van maximaal vijf jaar naar vier maanden, en staat daarmee gelijk aan het beledigen van een ambtenaar in functie.

Hola @PabloIglesias, decirte que gracias al tema que hice para tu programa en Telemadrid, hoy el mundo es un poco más justo y nadie podrá ir a la cárcel en Bélgica por insultar al Rey. Nada, que pensaba que como republicano y internacionalista que eres, te interesaría. Un abrazo. — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) 28 oktober 2021

In België kan op dit moment iedereen die koning Filip beledigt nog een geldboete of een gevangenisstraf tot maximaal drie jaar krijgen. Het aantal veroordelingen is op één hand te tellen: in 2007 kreeg een complotdenker een boete van 5.500 euro en een jaar cel omdat hij de koning in tientallen mails aan de premier en ministers beschuldigde van corruptie en pedofilie.

Nu is besloten dat de wet achterhaald is, moet zij nog wel worden geschrapt. Vlaamse media melden dat de politieke partij N-VA al aan een wetsvoorstel werkt, en dat dit volgens de partij nu met spoed moet worden behandeld. De advocaat van de Catalaanse rapper is ondertussen verheugd. ‘Op grond van majesteitsschennis mag hij dus niet worden uitgeleverd’, zegt hij tegen de krant De Morgen. De zaak komt op 23 november voor.