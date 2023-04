Belgisch postbedrijf Bpost heeft mogelijk nog vaker gesjoemeld

Medewerker van Bpost in Antwerpen Beeld Jonas Roosens / Belga

Het is een nieuwe smet op het toch al besmeurde blazoen van Bpost. Het grootste postbedrijf van België ligt al ruim een half jaar onder een vergrootglas wegens gesjoemel met het zogenoemde ‘krantenbedelingscontract’. Dat is een concessie om kranten en tijdschriften te bezorgen, in ruil voor een jaarlijkse overheidssubsidie van 170 miljoen euro.

Eerder deze maand bleek uit een intern onderzoek dat Bpost inderdaad marktafspraken maakte om de lucratieve concessie opnieuw binnen te slepen. Het bedrijf sloot een akkoord met concurrerend bezorger PPP, en mediabedrijven DPG Media (in Nederland uitgever van onder meer de Volkskrant) en Mediahuis. Volgens het ‘tripartite-akkoord’ zou PPP zich terugtrekken uit de aanbesteding, in ruil voor bezorgklussen van DPG en Mediahuis in de regio Gent.

Slecht en goed nieuws

In de nasleep van het interne onderzoek heeft Bpost het onderzoek uitgebreid, en dinsdag waarschuwde het bedrijf voor nog meer onregelmatigheden. Dat deed Bpost bij de presentatie van de kwartaalresultaten. Er is ‘gebleken dat de marges van Bpostgroup op bepaalde diensten die aan de Belgische staat zijn geleverd mogelijk niet aanvaardbaar zijn volgens de toepasselijke wetgeving’. Daardoor zou de Belgische overheid dus jarenlang te veel betaald hebben voor postbezorging.

De Belgische minister van overheidsbedrijven, Petra De Sutter, noemt dat in De Tijd ‘slecht en goed nieuws tegelijk. Slecht nieuws omdat er lijken uit de kast blijven vallen, maar ook goed nieuws omdat Bpost tot op het bot wil uitspitten wat in het verleden is misgelopen.’ De minister belooft het geld te zullen terugvorderen, wanneer blijkt dat daadwerkelijk te veel is betaald.