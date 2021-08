Belgisch OM: militair die viroloog Van Ranst bedreigde, overleed waarschijnlijk kort na verdwijning

De plek in het Dilserbos waar het lichaam van Jürgen Conings werd gevonden. Beeld BELGA

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw zei dinsdag tegen het Belgische radiostation Radio 1 dat Conings de dag na zijn verdwijning nog zo’n achthonderd stappen heeft gezet. Na die dag werden er geen stappen meer geregistreerd. Dat kan erop wijzen dat Conings al in de eerste dagen na zijn verdwijning overleed.

Conings verdween op 17 mei. Gevreesd werd dat hij een aanslag op een moskee of op viroloog Marc van Ranst zou plegen. De corona-adviseur van de federale regering moest hierdoor wekenlang onderduiken.

Leger

Ondertussen zochten honderden politieagenten en het leger naar Conings, ook in de buurt van de plek waar de voortvluchtige korporaal uiteindelijk dood werd aangetroffen. Ruim een maand na zijn verdwijning, op 20 juni, werd Conings in een bos in het Limburgse Dilsen-Stokkem door een lokale burgemeester gevonden.

De militaire inlichtingendienst hield Conings al sinds 2019 in de gaten, onder meer via zijn telefoongesprekken en mailverkeer. In februari van dit jaar werd hij als eerste militair ooit op de ‘terroristenlijst’ van de Belgische terreurbestrijdingsdienst Ocad geplaatst. Toch werd de observatie van Conings drie maanden later stopgezet. Vlak daarna verdween hij.

De Belgische justitie gaat ervan uit dat Conings zichzelf van het leven heeft beroofd. Wanneer hij dat precies deed, is volgens federaal procureur Van Leeuw nog niet duidelijk. Doordat de weersomstandigheden in de periode rond zijn dood erg wisselvallig waren, is dat lastig te bepalen.