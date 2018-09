België weigert uitlevering gevluchte Spaanse rapper

De Spaanse rapper Valtònyc. Foto EPA

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat rechters elders in Europa hun Spaanse vakgenoten afvallen. Een Duitse rechtbank meende onlangs dat het buitensporig was de Catalaanse ex-premier Puigdemont uit te wijzen voor rebellie, een zwaar misdrijf waarop maximaal dertig jaar cel staat.

Valtònyc, wiens echte naam Josep Miquel Arenas is, noemt zichzelf een communist. Hij gaat in zijn raps vaak tekeer tegen de Partido Popular (PP, Volkspartij). ‘We willen dat een bus van de PP ontploft, geladen met nitroglycerine’, luidt een van de teksten. Of over een PP-politicus: ‘Hij zou moeten sterven in een gaskamer, maar dat is nog niks, zijn huis, zijn apotheek, we zetten ze in brand.’ Ook de politie en de monarchie moeten het ontgelden. Met teksten als deze: ‘Puta policía, puta monarquia. Eens zien of ETA een bom plaatst en hij ontploft.’

Het zijn geen zachtzinnige teksten, maar toch vinden veel Spanjaarden dat ze vallen onder de vrijheid van meningsuiting. De verontwaardiging was groot toen Valtònyc eerder dit jaar werd veroordeeld. Spanje is bezig een autoritaire staat te worden, werd er gezegd. Het vonnis tegen de rapper past namelijk in een patroon: sinds de rechtse regering van premier Rajoy in 2015 een wetswijziging doorvoerde, worden artiesten en zelfs twitteraars om het minste of geringste aangeklaagd voor verheerlijking van terrorisme.

Valtònyc bij de rechtbank in Gent. Foto EPA

‘Geen vrijheid’

‘We zullen doorgaan tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’, zei Valtònyc maandag na de uitspraak, ‘en we zullen laten zien dat we gelijk hebben: in Spanje bestaat geen vrijheid, niet alleen omdat je er niet mag stemmen (in Catalonië, red.), maar ook omdat er geen vrijheid van meningsuiting is.’ Het is voor hem belangrijk om door te procederen: terug naar Spanje kan hij niet, want dan wordt hij nog altijd opgepakt.

De rapper uit Mallorca had zich in mei moeten melden bij de gevangenispoort, maar week in plaats daarvan uit naar België. Hij volgde het voorbeeld van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en enkele van zijn getrouwen. De rapper wordt ook bijgestaan door dezelfde advocaten als de Catalaanse separatisten. Inmiddels is hij als webdesigner aan het werk in Gent.

De Belgische openbaar aanklager liet maandag weten in beroep te gaan tegen het besluit van de rechtbank.