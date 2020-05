België stopt met repatriëring uit Marokko, Nederland gaat juist door

Nederlanders op Schiphol, thuisgekomen na de eerste repatriëringsvlucht, zo’n drie weken geleden. Beeld ANP, Jeroen Jumelet

Een paar weken geleden keken Nederlanders in Marokko nog met enige jaloezie naar hun Belgische lotgenoten. De Belgische overheid bereikte eerder een akkoord met Marokko over het toelaten van repatriëringsvluchten en de communicatie vanuit de Belgische ambassade over de aanstaande vluchten was duidelijker.

Nu zijn de rollen omgedraaid. De Belgische ambassade in Rabat deelde gestrande Belgen zondag mee dat ze voorlopig stoppen met de repatriëring. Alle ‘urgente gevallen’ zijn nu thuis, de rest moet met commerciële vluchten terug zien te komen. Wanneer die weer op gang komen, weet niemand.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak eerder juist de ambitie uit om alle Nederlanders in Marokko thuis te krijgen. Voorlopig gaat de repatriëring ook gewoon door. Vanavond vertrekt opnieuw een vlucht vanuit Casablanca naar Amsterdam. De KLM-vlucht neemt zo’n vierhonderd gestrande Nederlanders mee. Vrijdag vertrekt er weer een vlucht, waarover verder nog maar weinig bekend is.

Nederlanders in Marokko die mee kunnen op de vlucht worden daar vanaf vandaag over gebeld. Met deze twee vluchten zal het totale aantal Nederlanders dat nog ongewenst in Marokko zit onder de duizend komen. Iets meer dan drie weken geleden waren dit er nog drieduizend.