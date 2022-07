België sloot in stilte deal die Iraanse terrorist op vrije voeten kan brengen

Betoging in Stockholm voor de vrijlating van wetenschapper Ahmadreza Djalali. Hij is in Iran ter dood veroordeeld. Beeld ANP / EPA

Als Brussel Assadolah Assadi terug naar Iran stuurt, zou Teheran mogelijk bereid zijn om Ahmedreza Djalali vrij te laten, een Zweeds-Iraanse wetenschapper die gastcolleges geeft op de Vrije Universiteit Brussel. Hij ging in 2016 voor een wetenschappelijk congres naar zijn geboorteland, werd opgepakt en beschuldigd van spionage, en werd veroordeeld tot de doodstraf. De executie is al enkele keren uitgesteld.

Meesterbrein

Assadolah Assadi wordt beschouwd als het meesterbrein achter een aanslag die op het laatste nippertje is voorkomen. De man werkte als diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen, en had in de zomer van 2018 vanuit Teheran een explosief meegenomen op een gewone lijnvlucht. Omdat hij diplomatieke onschendbaarheid genoot, werd zijn bagage niet gecontroleerd. Assadi gaf de bom vervolgens aan een Iraans koppel dat al langer in België woonde. Zij moesten hem laten afgaan op een massabijeenkomst van de Iraanse oppositie in ballingschap (MEK) in een voorstad in Parijs, maar de Belgische veiligheidsdiensten konden op tijd ingrijpen: onderweg naar de bijeenkomst werden zij opgepakt.

Assadi werd in 2021 door de rechtbank in Antwerpen tot 20 jaar cel veroordeeld, de man en de vrouw kregen allebei 18 jaar cel en een vierde terreurlid 17 jaar. De zaak was pijnlijk voor Teheran, omdat de betrokkenheid van de Iraanse autoriteiten er zo duidelijk in naar voren kwam. Iran heeft het proces altijd een ernstige schending van de regels voor diplomatieke immuniteit genoemd.

Oplossing

De laatste tijd deed het gerucht de ronde dat Iran bereid was om Djalali te ruilen voor Assadi, maar de Belgische regering stelde dat dit onmogelijk was, ‘omdat er geen juridische basis voor is’. Deze deal zou een oplossing zijn. Djalali is geen Belg, maar als Assadi aan Iran wordt overgedragen, kan dat in Teheran de politieke wil creëren om de wetenschapper gratie te verlenen.

Het akkoord werd in maart al getekend, en de Belgische Kamer is ermee akkoord gegaan de zaak met urgentie te behandelen: de ratificatie moet nog voor het zomerreces plaatsvinden. Maar niet iedereen staat te juichen: de Belgische oppositie vreest dat ‘de rechtsstaat op deze manier wordt uitgehold’ en voor de Iraanse oppositie is het idee dat Assadi naar Iran wordt overgebracht een nachtmerrie. Zeker omdat het verdrag beide landen toestaat om gevangenen na overbrenging gratie, amnestie of strafvermindering te verlenen. Assadi zou in Iran dus als een held kunnen worden ontvangen, en daarna zijn werk voor de overheid weer kunnen voortzetten.

Volgens advocaat Rik Van Reusel, die Iraanse oppositieleden verdedigde tijdens het proces tegen Assadi, is ‘overduidelijk’ dat het akkoord draait om de ruil tussen Assadi en Djalili. ‘Maar de ene veroordeelde is helemaal geen crimineel, en de ander is dat wel’, zegt hij tegen de Vlaamse krant De Morgen. ‘Assadi zal zo uiteindelijk maar vier jaar hebben gezeten.’