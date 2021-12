België niet veroordeeld voor het roven van kinderen in koloniale tijd

De start van het proces tegen de Belgische staat. Beeld BELGA

Vijf vrouwen, allemaal kinderen van Congolese moeders en Belgische vaders, hadden de Belgische staat aangeklaagd wegens misdaden tegen de menselijkheid. Zij werden in de jaren 40 en 50 geboren, en op jonge leeftijd bij hun moeders weggehaald omdat het koloniale bewind vond dat de opvoeding van een kind van deels Europese komaf niet aan een Afrikaanse kon worden overgelaten.

Kinderen van gemengde komaf werden bijvoorbeeld aan missionarissen toevertrouwd, of ondergebracht bij pleeggezinnen en weeshuizen in België. Om hoeveel kinderen het gaat, is onbekend, maar feit is dat tegen het midden van de twintigste eeuw missieposten in heel Congo werden ingeschakeld om ‘het probleem’ op te lossen. Koloniale ambtenaren kregen van hogerhand de opdracht om kinderen op te sporen en uit hun dorpen weg te halen. ‘Het was dus een systematische segregatiepolitiek’, zei Michèlle Hirsch, advocate van de vijf vrouwen, eerder tegen de Vlaamse krant De Standaard.

Het verdriet om moeder en broertjes

In dezelfde krant vertellen de vrouwen over hun lot. Herinneringen aan de paniek, het verdriet om moeder en broertjes. De houten bedjes zonder matras en lakens. Schoenen en goede kleren kregen zij alleen als de administrateurs op bezoek kwamen. En op hun vijftiende werden ze weer uit de missiepost weggestuurd. ‘Onze jeugd was een opeenvolging van verstoting, altijd opnieuw.’ Kinderen die nog in de missieposten zaten nadat Congo haar onafhankelijkheid had uitgeroepen, werden bewaakt door militairen. ‘Elke avond waren we het voorwerp van seksuele spelletjes. Ik was tien of elf.’

Verontschuldigingen van de premier

In 2018 bood Charles Michel als eerste minister, in naam van de Belgische staat, zijn verontschuldigingen aan aan de metissenkinderen van Congo, Rwanda en Burundi. De eisers vonden dat dit echter niet volstond, en dienden een klacht in. Het was de eerste keer dat een klacht over het koloniale verleden van België voor de rechter kwam.