België niet blij met Nederlanders die over de grens komen winkelen en eten

Drukte in het centrum van Antwerpen. België hoopt Nederlanders ervan te weerhouden de grens over te steken. Beeld ANP

In Vlaamse media stonden kranten deze week vol verhalen over restaurants die een grote stroom van Nederlanders te verwerken krijgen. ‘Ik begrijp het heel goed dat zij nu hier komen voor een etentje’, zegt Marc Van Aperen, burgemeester van grensdorp Haperen in de krant De Standaard. ‘Dat is menselijk. Maar verstandig is het niet. De vraag die we ons nu moeten stellen is: hoe kunnen we de pandemie indijken? Niet: waar kan ik nog eens goed gaan eten? De zorg staat hier ook onder druk. Dan gaan we toch geen besmettingen importeren?’

Ook in Antwerpen werden afgelopen weekeinde veel gele nummerborden gezien, en op de Meir, de grote winkelstraat waar je winkels als Zara, H&M, en Primark vindt, was het uitzonderlijk druk. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever zag niet direct een groot probleem. ‘Wir schaffen das’, zei hij met een knipoog in Het Nieuws op de zender VTM.

‘Respecteer de maatregelen van je eigen land’

Maar ook Gent, Turnhout of Maasmechelen worden overlopen. Maandag kwamen alle burgemeesters uit de provincie Antwerpen samen met gouverneur Berx om de situatie te bespreken. Veel burgemeesters klaagden over toenemend verkeer uit Nederland. Daarop werd besloten een oproep te doen aan Nederlanders om niet meer naar cafés en restaurants over de grens te komen. ‘Respecteer de maatregelen van je eigen land, en zak niet af naar hier’, aldus Berx.

Het sluiten van de grens, zoals tijdens de eerste coronagolf wel gebeurde, is vooralsnog niet aan de orde. Eind januari van dit jaar stelde de Belgische regering een tijdelijk verbod in op onnodige reizen: mensen moesten toen een geldige verklaring op zak hebben als ze België in wilden. Een toeristisch uitstapje viel daar niet onder.

Beslissing over aanvullende maatregelen

Woensdag komt het Belgische overlegcomité weer samen, waarin alle premiers (dus ook die van Wallonië, Brussel, en Vlaanderen) en de federale minister van Volksgezondheid zitten, om te beslissen of aanvullende maatregelen nodig zijn vanwege het oprukkende omikronvirus. België wil liefst geen volledige lockdown, zo lekte al uit, maar een beperking van de openingstijden of zelfs sluiting van de horeca en winkels liggen wel op tafel.