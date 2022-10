België mag terrorist Assadi toch uitleveren aan Iran

De rechtbank in Antwerpen werd streng beveiligd tijdenshet proces in 2021 tegen Assadollah Assadi. Beeld AFP

Assadi werd vorig jaar in België tot twintig jaar cel veroordeeld. De man wordt beschouwd als het brein achter een aanslag die op het laatste nippertje is voorkomen.

Hij werkte als diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen, en had in de zomer van 2018 vanuit Teheran een explosief meegenomen op een gewone lijnvlucht. Omdat hij diplomatieke onschendbaarheid genoot, werd zijn bagage niet gecontroleerd. Assadi gaf de bom vervolgens aan een Iraans koppel dat al langer in België woonde. Zij moesten hem laten afgaan op een massabijeenkomst van de Iraanse oppositie in ballingschap (MEK) in een voorstad in Parijs, maar de Belgische veiligheidsdiensten konden op tijd ingrijpen: onderweg naar de bijeenkomst werden zij opgepakt.

Pijnlijk voor Iran

De zaak was pijnlijk voor Teheran, omdat de betrokkenheid van de Iraanse autoriteiten er zo duidelijk in naar voren kwam. Iran heeft het proces altijd een ernstige schending van de regels voor diplomatieke immuniteit genoemd.

In maart tekende de Belgische regering een akkoord met Teheran dat de uitruil van gevangenen mogelijk maakt, en deze zomer gaf het parlement hiervoor groen licht. Al snel deed het verhaal de ronde dat deze deal het mogelijk maakt om Assadi in te ruilen voor de Belgische hulpverlener, Olivier Vandecasteele, die in februari dit jaar in Iran werd opgepakt .

‘Er staan mensenlevens op het spel’, waarschuwde de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne deze zomer. En om die te reden, zo wilde hij maar zeggen, moet je soms vuile handen maken. Door bijvoorbeeld een deal te sluiten met Iran over de uitruil van gevangenen.

Een aantal partijen hadden de mogelijke uitlevering aangevochten, waaronder het voormalige Colombiaanse senaatslid Ingrid Betancourt die jarenlang gegijzeld is door de FARC, en de Nationale raad voor het Verzet in Iran. Het hof van beroep gaf hen gelijk en legde België een tijdelijk verbod op, dat gold totdat de rechtbank in Brussel dinsdag hier weer een streep door trok.

Of Assadi snel uitgeleverd wordt, is nog onduidelijk.