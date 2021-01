België krijgt zijn eerste #MeToo-proces: bekende Vlaming Bart De Pauw voor de rechter wegens belaging

Bart de Pauw Beeld ANP Kippa

Een aantal vrouwen, voornamelijk Vlaamse actrices waarmee De Pauw als regisseur had samengewerkt, was achter de schermen naar een vertrouwenspersoon van de VRT gestapt om te klagen dat zij maandenlang door hem waren gestalkt. Volgens hun advocaat waren deze vrouwen niet uit op gerechtelijke vervolging, en wilden zij ‘alleen maar dat het zou stoppen’.

Tot dat moment was De Pauw (52) een geliefd gezicht op de Vlaamse televisie. Op 17-jarige leeftijd speelde hij zijn eerste rol, en enkele jaren later breekt het komische programma Schalkse ruiters, dat mede door hem wordt gepresenteerd, alle kijkcijferrecords. De Pauw werkt daarna zowel voor als achter de schermen aan talloze succesvolle programma’s en heeft sinds 2008 eigen productiehuis.

‘Flirterige toon’

‘Het gaat niet om fysieke aanrandingen’, zei De Pauw in zijn videoboodschap, maar ‘vooral om sms-verkeer met een flirterige toon’. Hij was boos dat hij ‘zomaar’ aan de kant werd geschoven, en beweerde dat hij niet eerst zelf was gehoord. Dat laatste sprak de VRT direct tegen: De Pauw had volgens het bedrijf twee keer de kans gehad om te reageren, en was geconfronteerd met de sms’jes, die hij had gestuurd, en die soms op de gekste tijdstippen werden verzonden. ‘Je zag er zo smoking hot uit’, schreef hij dan. Of: ‘Ik wil u neuken.’

TV-programma’s met De Pauw werden geschrapt, en de televisiemaker bleef zichzelf in het openbaar verdedigen. ‘Er is nooit sprake geweest van seksuele handelingen, het was gewoon wat onnozelheid’, zei hij in journaals van de VRT en VTM. Later bood hij, bij monde van zijn advocaat, zijn aan iedereen die zich door zijn ‘speelse manier van omgaan’ geïntimideerd heeft gevoeld, wel zijn excuses aan.

Ondertussen opende het parket Mechelen een onderzoek. Er werden huiszoekingen verricht, en de mobiele telefoon van De Pauw werd wekenlang afgeluisterd. De ondervraging van de televisiemaker duurde 12 uur, en het onderzoeksdossier telt 4.000 pagina’s. Vanaf donderdag staat hij terecht voor ‘belaging en digitale onrust’, waarvoor De Pauw een gevangenisstraf van maximaal twee jaar kan krijgen, plus 2.400 euro boete.

Een week voordat het proces start, treden de negen vrouwen na een lek via de pers uit de anonimiteit. ‘We hopen dat De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert, en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt’, aldus onder andere de actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn in een verklaring. ‘Bart is alweer veroordeeld voordat het proces begonnen is’, reageert zijn advocaat.