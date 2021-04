België komt met vaccinatie-reservelijst, Nederland wacht al meer dan een maand op richtlijnen

Een vaccinatiecentrum in Antwerpen. Beeld REUTERS

De Belgen spelen daarmee in op de grotere overschotten die zullen ontstaan naarmate de vaccinatiecampagne wordt uitgebreid. Meer mensen zullen niet komen opdagen, waardoor vaccins overblijven. Door de reservelijst moet vertraging in het vaccinatieproces worden voorkomen, worden vaccins efficiënter gebruikt en kunnen burgers tijd winnen.

Alle meerderjarige Belgen kunnen zichzelf via een website aanmelden. Dinsdagochtend werd meteen flink gebruik gemaakt van die mogelijkheid: de website kon de toeloop nauwelijks aan en was de eerste uren soms niet toegankelijk.

Iemand die op de lijst staat krijgt een paar uur voordat er plek is een sms met een uitnodiging om die dag naar het vaccinatiecentrum te komen. Binnen een half uur moet diegene de uitnodiging bevestigen. Gebeurt dat niet, dan wordt iemand anders opgeroepen.

Burgers die op de lijst staan en last minute uitnodigingen afwijzen, krijgen alsnog een gewone uitnodiging als ze aan de beurt zijn in het reguliere vaccinatieschema.

Nederland

Nederlandse vaccinatiecentra hebben vooralsnog geen reservelijsten, en er is ook geen landelijk systeem. Volgens de regels van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid moet de spillage nu gebruikt worden om medewerkers in de teststraten en vaccinatiecentra van de GGD’s in te enten. Langzamerhand is dat bij veel GGD’s al gebeurd en moeten de gezondheidsdiensten zoeken naar alternatieven.

Daarbij zijn de GGD's afhankelijk van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid. Zonder hun toestemming mag het vaccin niet aan anderen worden gegeven. Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR laat weten dat de GGD ‘in overleg is’ met het RIVM en het ministerie om ‘ook andere groepen voor de spillage in aanmerking te laten komen’. ‘We hopen dat daarover zo snel mogelijk duidelijkheid komt’, aldus de woordvoerder. ‘Maar wij zijn afhankelijk van de richtlijnen.’

Het ministerie van Volksgezondheid laat, net als een paar weken geleden, weten ‘op korte termijn’ met een nieuwe richtlijn te komen. Dat het opstellen van die richtlijn al meer dan een maand duurt is volgens een woordvoerder niet gek: ‘Er wordt hier aan heel veel issues gewerkt, dit is er ook een van’.

Een reservelijst zoals in België komt er voorlopig niet. ‘We hebben in Nederland een afsprakensysteem dat prima draait’, aldus de woordvoerder. ‘Mensen kunnen zowel online als telefonisch makkelijk hun afspraken inplannen. Met het oog op de komende maanden en de grotere aantallen moeten we wellicht nog eens naar zo’n reservelijst kijken.’