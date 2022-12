België is het nog niet eens over excuses voor koloniaal verleden: speciale commissie ontbonden

De Belgische koning Filip en Christophe Lutundula Apala, minister van Buitenlandse Zaken van Congo. De koning nam eerder wel het woord 'spijt' in de mond. Beeld BELGA

Net voor de zomer van 2020, toen de Black Lives Matter-beweging wereldwijd de straat opging en in België standbeelden van koning Leopold II werden besmeurd, werd deze commissie in het leven geroepen. Zij heeft de afgelopen jaren tientallen mensen gehoord en deze zomer een werkbezoek gebracht aan Congo, Rwanda en Burundi. Vorige maand kwam de voorzitter met een verslag met 128 aanbevelingen.

Maandag zou hierover worden gestemd, maar de meningsverschillen bleken te groot. Het struikelblok is artikel 69, waarin wordt voorgesteld dat het parlement zijn verontschuldigingen aanbiedt aan het Congolese, Burundese en Rwandese volk voor het koloniale verleden. De Waalse en Vlaamse liberale partijen MR en Open VLD vonden dat te ver gaan. Verschillende fracties liepen nog voor de stemming de zaal uit. Wat hen betreft blijft het bij een spijtbetuiging, uit vrees dat officiële verontschuldigingen de deur openzetten naar herstelbetalingen – iets waar vooral de linkse Franstalige partijen (Ecolo en PS) juist op aandringen.

Afhakken handen

Dit voorjaar heeft de Belgische koning Filip op Congolese bodem het woord ‘spijt’ wel in de mond genomen, iets wat hij twee jaar eerder ook al deed in een brief. Onder Leopold II (een verre voorganger van Filip) was het land een persoonlijk wingewest. Miljoenen mensen kwamen om bij dat schrikbewind. De meest typerende misdaad van die tijd van het afhakken van handen. Om aan te tonen dat zij hun munitie niet verspilden, moesten inlandse troepen bij elk slachtoffer dat zij maakten de hand afhakken: het bewijs dat zij hun dure kogel goed hadden gebruikt.

In 1908 nam de Belgische regering het bewind in Congo over. Hierdoor verbeterde de situatie wel, maar de koloniale overheersing bleef. Het land werd in 1960 onafhankelijk, Rwanda en Burundi volgden twee jaar later.

Voor excuses werd echter gewacht op de speciale Congo-commissie die ook de mogelijke herstelbetalingen zou uittekenen. Even is het cijfer van 100 miljoen euro per jaar gevallen, met een looptijd van 30 jaar, maar de liberalen gingen met de hakken in het zand.

‘Vandaag heeft de Kamer de afspraak met de geschiedenis gemist’, zei commissievoorzitter Wouter De Vriendt. Wat hem betreft blijven alle hoorzittingen en aanbevelingen overeind staan en kan daarop later worden gebouwd. ‘Op een bepaald moment zal de Belgische politiek wél met antwoorden moeten komen.’