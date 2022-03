België houdt twee kernreactoren tien jaar langer open mede vanwege oorlog in Oekraïne

De kerncentrale in Tihange, nabij Luik Beeld BELGA

In december besloot de regering van België nog dat alle zeven reactoren van het land in 2025 definitief zouden sluiten. Maar in een compromis om een kabinetscrisis te voorkomen hielden de ministers de mogelijkheid open om de twee jongste reactoren door te laten draaien als stroomtekorten zouden dreigen.

Van die mogelijkheid maakt het Belgische regering nu gebruik. Onder druk van de snel gestegen gasprijzen en de oorlog in Oekraïne ziet de minister daar nu toch van af en wil het de reactoren pas in 2035 sluiten.

Het land wil daarmee voorkomen dat het te afhankelijk wordt van Russisch gas als het versneld de reactoren sluit en wil daarnaast garanderen dat het bij verdere stijging van de gasprijzen alsnog alsnog aan de energiebehoefte kan voldoen. ‘De oorlog verandert de manier waarop we naar energie kijken’, zei de Belgische premier Alexander de Croo.

Gascentrales

Met het besluit is de zogenoemde ‘kernuitstap’ voorlopig van de baan. De sluiting van alle kernreactoren is afgesproken in het regeerakkoord en wettelijk vastgelegd. Toch hield de regering altijd de optie open voor het verlengen van de levensduur van de nieuwste reactoren als er geen garantie was dat de energievoorziening op een andere manier gegarandeerd kon worden.

België is nu nog voor een groot deel afhankelijk van de energie uit de kerncentrales. De Belgische regering wil daarom ook twee grote gascentrales in het land laten bouwen om op lange termijn aan de energiebehoefte te voldoen.

Daarnaast presenteerde de minister een pakket aan maatregelen die de productie van duurzame energie gunstiger moeten bevorderen. Zo gaat de btw op warmtepompen en zonnepanelen omlaag en investeert de overheid in windmolenparken op zee. In totaal is er 1 miljard euro gemoeid met het plan.

Slecht onderhouden

In totaal staan er in België zeven kernreactoren verdeeld over twee centrales in Doel, bij Antwerpen, en Tihange, nabij Luik. Nederland, Duitsland en Luxemburg uitten eerder zorgen over de slechte staat van de centrales. In de stalen wanden van de reactorvaten van oudere slecht onderhouden reactoren bleken kleine scheurtjes te zitten.

De vijf oudere reactoren moeten alsnog dicht. Alleen de twee jongste, beide gebouwd in 1985, zullen langer opblijven. De Belgische regering moet daarvoor nog wel onderhandelen met Engie, het Franse bedrijf dat de kerncentrales in uitbaat.