België herdenkt slachtoffers aanslagen op vliegveld en metrostation in Brussel

Koning Philippe, koningin Mathilde en premier Alexander De Croo leggen een krans op het metrostation Maalbeek. Beeld REUTERS

De aanslagen in Brussel waarbij 32 mensen om het leven kwamen, raakten de Belgen in het hart en schokten Europa.

Op de ochtend van 22 maart 2016 bliezen twee zelfmoordterroristen zich om acht uur ’s ochtends op in de vertrekhal van de nationale luchthaven Zaventem. Daarbij vielen zestien doden en kwamen ook de daders om het leven. De aanslag van een derde zelfmoordterrorist mislukte.

Een uur later werd Brussel opgeschrikt door nog een zelfmoordaanslag. Het ging opnieuw om een zelfmoordterrorist die een bom tot ontploffing bracht in de metro vlakbij station Maalbeek. Ook hier vielen zestien doden. In totaal kwamen 32 mensen om het leven en raakten 340 mensen gewond.

Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op, een half jaar nadat de terreurgroep voor het eerst een grote aanslag in Europa had gepleegd. In november 2015 schoten aanhangers van IS in Parijs 130 mensen dood op terrassen en in de concertzaal Bataclan. Na de aanslagen in Brussel nam de angst voor terreurdaden in West-Europa sterk toe. België besloot zwaarbewapende militairen in te zetten om publieke locaties te beveiligen.

De herdenkingsceremonie op luchthaven Zaventem. Beeld REUTERS

Op de plaatsen waar het drama zich voltrok, werden maandagmorgen herdenkingsplechtigheden gehouden. De aanwezigen hielden een minuut stilte op de tijdstippen dat de bommen tot ontploffing werden gebracht, waarna de namen van de slachtoffers werden voorgelezen. Koning Filip, koningin Mathilde en premier Alexander de Croo legden op beide plaatsen bloemenkransen voor de slachtoffers en spraken met nabestaanden.

Het gezelschap verplaatste zich vervolgens naar het monument voor slachtoffers van terreurdaden in Brussel, waar overlevenden en nabestaanden spraken over hun herinneringen aan de gebeurtenissen. Zij vertelden ook dat ze zich in de steek gelaten voelen door de Belgische overheid. ‘Er moet dringend een monument komen voor de slachtoffers’, benadrukte een van hen. De premier beloofde beterschap en meer menselijkheid. ‘We mogen niemand achterlaten’, aldus De Croo.

Vanwege het coronavirus mocht alleen een kleine groep genodigden aanwezig zijn bij de herdenkingen. Premier Rutte berichtte op Twitter dat Nederland in de strijd tegen terrorisme ‘schouder aan schouder blijft staan met België’.