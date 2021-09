‘België had belangrijk aandeel in moord op Burundese premier’

Onder druk van de internationale gemeenschap moest België in 1961 vrije verkiezing in Burundi toelaten. Rwagasore won, maar werd een paar weken later vermoord. Beeld Getty

Dat blijkt uit Moord in Burundi, een nieuw boek van de Belgische schrijver en socioloog Ludo De Witte. Burundezen verdenken de Belgen al sinds de moord op Rwagasore van betrokkenheid. Na een archiefstudie van negen jaar kwam De Witte tot de conclusie dat de Burundezen daar gelijk in hebben.

In 1961 was Congo, het andere Afrikaanse land dat België had gekoloniseerd, net een jaar onafhankelijk. Onder druk van Afrikaanse en Aziatische landen in de Verenigde Naties moest België vrije verkiezingen in Burundi toelaten. De Burundese nationalist Rwagasore won de verkiezingen en werd premier. Een paar weken later werd hij vermoord door een Griekse huurmoordenaar.

Gespreksverslag

De Belgen wilden niet dat ook Burundi zich zou losmaken van kolonisator België, en hadden dus een belang bij zijn dood van Rwagasore. Dat maakt een opgeduikeld verslag van een bijeenkomst van koloniale topambtenaren duidelijk. Het dateert van drie dagen na de verkiezingen. ‘Men moet Rwagasore vermoorden’, zei een van de topambtenaren. In de vergadering is ook besproken wat er vervolgens met het lijk moest gebeuren. Het gespreksverslag verdween volgens De Witte na 2013 uit het archief van Buitenlandse Zaken, maar hij wist er toch beslag op te leggen.

De Griekse huurmoordenaar werd ingehuurd door de Burundese oppositiepartij PDC, die door het koloniale bewind gesteund werd. De PDC kreeg de verzekering dat ze met de moord zouden wegkomen. Burundi werd in 1962 alsnog onafhankelijk.

De Witte schreef in 1999 een boek over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat boek leidde tot een parlementaire onderzoekscommissie en excuses van de Belgische staat.