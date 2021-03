Belgen snakken naar buitenruimte en rammelen aan de poort van koninklijk park

Het Park van Laken, slechts drie weken per jaar opengesteld voor het publiek. Beeld Belga

Het zuiden van Brussel, waar onder andere de diplomaten wonen, is ruim en groen van opzet, maar in het centrum en het noorden van de stad is geen snippertje groen te vinden. ‘Grote gezinnen leven hier in kleine appartementen zonder tuin en vaak zelfs zonder balkon’, zegt Hilde Sabbe, lid van het Brusselse parlement. ‘Ze snakken naar een beetje buitenruimte, maar het Park van Laken ligt achter een hoge muur, en om bij een ander park te komen, moeten zij zomaar een half uur lopen.’

Het Park van Laken is 186 hectare groot en dat zijn zeker 250 voetbalvelden aan grasvelden, vijvers, bebossing en buitengebouwen. Het is echter maar drie weken per jaar open voor het publiek, als de koninklijke serres openen, en daarvoor moet de bezoeker dan een kaartje van 2,50 euro kopen.

Eigendom

De meerderheidspartijen van het Brusselse parlement hebben nu een ontwerpresolutie ingediend om het park open te stellen, die breed wordt gesteund door de oppositie. Het is aan de federale regering om te gaan onderhandelen met de eigenaar van het landgoed. Dat is voor 49 procent de overheidsdienst Regie der Gebouwen, en voor 51 procent de Koninklijke Schenking, de instelling die het staatseigendom beheert dat Koning Leopold II in 1900 aan de Belgische staat heeft geschonken – op voorwaarde dat ze ter beschikking blijven staan aan zijn troonopvolgers.

Het lijkt erop dat de koninklijke familie niet staat te springen om de deuren van haar privétuin open te gooien: zij kan zich al nergens zonder geregel en gedoe bewegen, behalve achter deze muren. Bovendien is de beveiliging van het domein een punt. Niet alleen voor de familie zelf, maar ook voor staatshoofden die het park bezoeken als zij voor de Navo of de Europese Unie in Brussel moeten zijn.

Daarnaast herbergt het park, dat al meer dan een eeuw is afgesloten voor publiek, een schat aan zeldzame flora en fauna. ‘We zijn in het parlement flink om de oren geslagen met alle mogelijke vogels, vlinders en padden die bedreigd zouden worden als het park toegankelijk wordt voor mensenmassa’s’, zegt Sabbe.

Toch heeft ze goede hoop. ‘Koning Filip heeft een redelijk goede sociale antenne en is zeer begaan met jongeren’, zegt ze. ‘Hij heeft ons bovendien al vaker verrast: hij heeft spijt betuigd voor de gruweldaden in Congo en heeft betrekkingen aangeknoopt met zijn buitenechtelijke halfzus. Er kan vast een constructie bedacht worden waarbij misschien een deel van het domein kan worden opengesteld, zodat mensen een beetje ruimte en lucht krijgen.’