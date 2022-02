Belgen krijgen mogelijkheid tot vierdaagse werkweek zonder salarisverlies

De Belgische premier Alexander De Croo (L) and Vice-premier and minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (R) na de presentatie van hun arbeidsmarkthervormingen. Beeld BELGA

Na wekenlange onderhandelingen is het Belgische kernkabinet het in de nacht van maandag op dinsdag eens geworden over een pakket van arbeidsmarkthervormingen. Volgens Belgische premier Alexander de Croo waren die hoog nodig na de grote economische veranderingen tijdens de coronacrisis. ‘Na twee moeilijke jaren is de arbeidsmarkt geëvolueerd. Met dit akkoord zetten we de maatstaf voor een goede economie’, zei De Croo dinsdag.

De maatregel die het meeste stof heeft doen opwaaien is de vierdaagse werkweek, die overigens alleen opgaat voor de privésector. Veel werknemers zouden interesse hebben in een extra vrije dag tegen hetzelfde loon, maar vakbonden waarschuwen voor de lange werkdagen. Mensen die hiervoor kiezen, mogen maximaal 9,5 uur per dag gaan werken. Dat kan worden uitgebreid naar 10 uur per dag, maar dan moet dat worden vastgelegd in de cao.

Met de invoering van de vierdaagse werkweek loopt België voorop in Europa. Op dit moment biedt alleen IJsland de mogelijkheid, die veel waardering heeft geoogst. Maar liefst 85 procent van de werkende bevolking heeft voor een vierdaagse werkweek gekozen. Schotland is vorige maand gestart met een proef van een half jaar.

Krapte op de arbeidsmarkt

De arbeidsdeal moet de Belgische economie dynamischer en productiever maken en vooral mensen activeren om aan het werk te gaan. België kampt net als Nederland met flinke krapte op de arbeidsmarkt, maar in België heeft slechts 71,4 procent van de mensen tussen de 20 en 64 jaar een baan. De Belgische federale coalitie van zeven partijen heeft zich tot doel gesteld om het aandeel werkenden tegen 2030 te verhogen naar 80 procent.

De invoering van een vierdaagse werkweek is een van de maatregelen om werknemers en bedrijven ‘meer flexibiliteit en vrijheid te geven’ over de invulling van hun tijd. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid om de ene week wat meer te werken en de andere week wat minder, bijvoorbeeld om op hun kinderen te kunnen passen. Daarnaast krijgen Belgen het recht op drie dagen opleiding onder werktijd, in 2024 moeten dat vijf dagen zijn.

In België zijn relatief weinig internetbedrijven gevestigd. De regering wil daar met het akkoord verandering in brengen door de regelgeving rond avondwerk aan te passen. Het wordt specifiek voor de e-commerce goedkoper om mensen in de avond te laten werken. Voorheen ging de prijzige regeling voor nachtarbeid al om 20.00 uur in, nu geldt tussen 20.00 en 24.00 uur een nieuw tarief voor avondarbeid.

Recht om offline te zijn

Om te voorkomen dat het flexibele werken zijn tol eist, is in het akkoord het recht vastgelegd om buiten werktijden offline te zijn. Alleen in ‘uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden’ mag de baas nog van werknemers vragen om na werktijd te reageren op telefoontjes of e-mails. De werknemer mag ook ‘geen hinder ondervinden’ wanneer hij of zij niet antwoord. Naar Frans voorbeeld zijn bedrijven met twintig of meer medewerkers verplicht om hier afspraken over te maken met hun werknemers.

De oppositiepartijen hebben heel kritisch gereageerd op de arbeidsdeal. Waar de regeringscoalitie het akkoord presenteert als concrete vooruitgang voor werknemers, zien zij vooral voordelen voor grote bedrijven. ‘Werkstress, burn-out en langdurige ziekte swingen de pan uit. En wat beslist de Belgische regering? Méér flexibiliteit via soepeler nachtwerk en werkdagen van tien uur’, reageerde de voorzitter van de Belgische PVDA tegen Het Laatste Nieuws. Ook zijn oppositiepartijen teleurgesteld in de activeringsmaatregelen die mensen moeten aansporen een baan te zoeken.