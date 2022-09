Belg Remco Evenepoel (22) wint WK wielrennen, Van der Poel geeft op na arrestatie en nacht op politiebureau

Remco Evenepoel viert zijn overwinning op het WK Beeld BELGA

De 22-jarige winnaar van de Ronde van Spanje twee weken geleden, voerde het tactische plan van de sterke Belgische ploeg nauwgezet uit. Een plan dat hem of Wout van Aert wereldkampioen had moeten maken. Het werd Evenepoel die een klein jaar met de regenboogtrui mag rondrijden. ‘We hebben echt als team gereden’, zei de nieuwe wereldkampioen na zes uur en een kwartier koersen over 270 kilometer en ruim 4000 hoogtemeters. ‘Het maakte niet uit wie, maar een Belg moest wereldkampioen worden, Wout of ik.’

De afspraak was dat Evenepoel na de gevreesde ‘kaap’ van 200 kilometer, altijd een breekpunt in de lange parcourswedstrijden die WK’s altijd zijn, een aanvalspoging zou doen. Zou die mislukken, dan zouden alle kaarten op Van Aert worden gezet die in een kopgroep voor de titel zou sprinten. ‘Vandaag heeft de vroege aanval het gered’, glunderde Evenepoel in het interview kort na zijn finish.

Hij sloot op circa 70 kilometer van het einde aan bij een kopgroep van 25 man met sterke renners, maar waarvan Evenepoel de enige was van de favorieten voor de eindzege. Veel van zijn kopgroepgenoten hadden de voornaamste troef van hun land bijna twee minuten achter zich rijden in het peloton met alle andere favorieten. In dat peloton deed de Belgische ploeg afstoppend werk, terwijl vooraan Evenepoel met één renner, de Kazach Alexey Lutsenko, aan de greep van de aarzelende kopgroep was ontsnapt.

‘Als je met z’n tweeën bent, wil je eigenlijk zo lang mogelijk samenwerken’, legde Evenepoel uit, ‘maar ik voelde vrij snel dat ik sneller was dan Alexey en ik had geen tijd te verliezen.’ Op 25 kilometer van het einde legde hij zich in zijn van nature al aerodynamische houding op zijn fiets, begon een tijdrit en liet Lutsenko achter.

Ruim nadat Evenepoel winnend over de streep was gekomen, als eerste Belgische wereldkampioen sinds Philippe Gilbert tien jaar geleden in Valkenburg won, kwam bijna 2,5 minuut later in de laatste kilometer alles weer bij elkaar en gingen circa 30 renners sprinten om de ereplaatsen. De Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma won die sprint voor Michael Matthews die in eigen land het brons pakte.

Zijn wereldkampioenschap is een uitroepteken achter een uiterst succesvol seizoen voor Evenepoel, die meteen nadat de voetballer pas op 17-jarige leeftijd begon met wielrennen als junior bijna elke wedstrijd won waaraan hij deelnam. In 2018 werd hij tweevoudig wereldkampioen bij de junioren. Hij won de tijdrit en de wegwedstrijd. ‘Maar die is niet te vergelijken met dit. Dit is zo zwaar en zoveel meer uur op de fiets, bovendien aan het eind van een lang seizoen.’

In de tijdrit vorige week zondag, bij de profs, werd Evenepoel derde en sprak van zijn beste tijdrit ooit. Hij won in april Luik-Bastenaken-Luik, in juli de Clásica San Sebastián en in september de Vuelta. ‘Na het winnen van een monument, een klassieker, een grote ronde en nu het wereldkampioenschap, heb ik dit jaar alles gedaan wat ik kon. Een beter seizoen zal ik denk ik nooit meer hebben. Wel jammer dat het volgende WK alweer in augustus is, waardoor ik veel korter dan normaal in de regenboogtrui mag rijden.’

De Nederlandse ploeg kwam er zondag niet aan te pas in Australië, waar de publieke belangstelling tegenviel in de ban als het land is van de ‘Footy-finale’ van het Australisch voetbal. Hoewel Nederlandse renners gedurende de wedstrijd zich bij tijd en wijle vooraan lieten zien, bleek in de einduitslag op de 25ste plaats de beste Nederlander te staan. Dat was Bauke Mollema die na zijn tegenvallende tijdrit ook al 25ste werd.

De man waaromheen de Nederlandse ploeg was geselecteerd, Mathieu van der Poel, stapte al na 35 kilometer af. Daaraan lag een opmerkelijk, nachtelijk incident ten grondslag die de 27-jarige kopman zelfs in een politiecel deed belanden. Van der Poel was opgepakt op, volgens de Australische politie, verdenking van mishandeling van twee meisjes van 13 en 14 jaar. Een daarvan zou door toedoen van de Nederlandse renner een schaafwond hebben opgelopen.

Mathieu van der Poel (links) woensdag tijdens de gemengde teamtijdrit op de WK wielrennen in het Australische Wollongong. Beeld BELGA

Van der Poel vertelde dat toen hij om 9 uur ’s avonds plaatselijke tijd probeerde te slapen, de meisjes lawaai maakten op de gang van zijn hotel, waarbij ze op deuren bonkten. Rond half elf werd het een boze Van der Poel te veel, zei hij, en ging hij verhaal halen. ‘Dat is een beetje geëscaleerd, ik was redelijk pissig en ze zijn geschrokken, maar ik heb ze niet vastgepakt.’

Het hotel belde de politie, die Van der Poel rond middernacht meenam. Om 4 uur ’s nachts was hij weer in het hotel en wist na 7 uur nog even te slapen. Met gebrek aan nachtrust en onder de indruk van wat Van der Poel ‘een ramp’ noemde, stapte hij gedesillusioneerd af op de plek waar zijn manager bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck, Christoph Roodhooft, stond en en werd hij schielijk weggeleid.

Van der Poel wordt beschuldigd van agressie en bleek ‘s nachts vrij te zijn gelaten op voorwaarde dat hij dinsdag voor de rechtbank (Sutherland Local Court) verschijnt.