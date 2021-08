Belg mag zijn bal straks zelf in de tuin van de buren zoeken, maar niet iedereen is daar blij mee

Een achtertuin in België.

In de nieuwe regelgeving rondom huis, tuin en erf in België staat dat mensen zelf de tuin van de buren in mogen om een zoekgeraakte bal te vinden. De regels gelden ook voor een kat die in de boom van de buren is geklommen en niet meer naar beneden durft. Bovendien heeft iedere Belg vanaf komende week het recht om tijdens een verbouwing een stelling bij de buren neer te zetten als dat nodig is, en mogen wandelaars over onbebouwde privépercelen lopen.

Volgens hoogleraar Vincent Sagaert (KU Leuven), die heeft meegewerkt aan de hervorming, moet je wel eerst bij de buren aanbellen en netjes om je spullen vragen. ‘Maar als zij niet thuis zijn of weigeren mee te werken, mag je hun tuin in gaan’, zegt hij tegen de VRT. ‘Alleen om de bal of je dier te zoeken, niet om andere dingen mee te nemen. Dat is nog steeds diefstal.’

Burenruzie

Er zijn zorgen dat de nieuwe regels tot burenruzies of onwenselijke situaties zullen leiden, en de Belgische kranten staan vol met vragen. Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk als een kind dat zijn bal komt pakken door de hond van de buren wordt gebeten? (Antwoord: de buurman.) En wat blijft er over van je privacy? Als je naakt in de tuin ligt te zonnen, en de bel niet kunt horen, kan er plots een buurman over de heg klimmen. (Antwoord: hopen dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt.)

Vooral in landelijke gemeenten valt het verkeerd dat iedereen zomaar over onbebouwde percelen mag lopen als er geen verbodsbord staat. ‘Bij ons in Glasbeek zijn er enorm veel van die percelen’, zegt burgemeester Peter Reekmans tegen de VRT. ‘Als gemeente kun je niet toelaten dat iedereen dan maar verbodsborden op zijn grond gaat zetten, dat wordt een wildgroei. Absurd en de wereld op zijn kop.’

Reekmans gaat er een stokje voor steken. Bij de eerstkomende gemeenteraad zal hij een politieverordening uitvaardigen die de nieuwe wetgeving tegenhoudt. ‘Als men in de Wetstraat (in Brussel, red.) absurde wetgeving doorvoert, dan maken wij gemeentelijke reparatiewetgeving.’