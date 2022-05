Beleggers vinden strenge klimaatkoers Shell eventjes minder belangrijk

Een van de klimaatdemonstranten bij de aandeelhoudersvergadering van Shell. Beeld EPA

Of Mackenzie een half uur later – toen bleek dat veel van de activisten zich hadden vastgelijmd op hun stoel – de situatie nog steeds interessant vond, werd niet duidelijk. Hij liet na talloze vermetele pogingen tot dialoog de zaal ontruimen door de politie.

Ook buiten was het onrustig; onder meer Milieudefensie demonstreerde tegen Shell, dat volgens de milieuorganisatie een jaar na dato nog altijd geen gehoor geeft aan de uitspraak van de Haagse rechter om de CO2-uitstoot van het energieconcern in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Het tumultueuze verloop van de vergadering was toen nog niet voorbij: toen topman Ben van Beurden 2,5 uur later dan gepland het woord nam, werd hij opnieuw onderbroken door een achtergebleven demonstrant.

De activisten vinden dat het energieconcern veel te weinig doet om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Van Beurden en de concernleiding denken daar anders over. Terwijl de uitstoot van CO2 in de post-coronaperiode wereldwijd door het dak ging als gevolg van de opverende economie, wist Shell volgens Van Beurden de uitstoot van zijn klanten met 2,5 procent terug te dringen.

In lijn met akkoord Parijs

Shell zegt te opereren in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, omdat de sectoren die het concern vooral bedient, zoals wegtransport en luchtvaart, hun uitstoot volgens Van Beurden minder snel hoeven terug te dringen dan bijvoorbeeld de energiesector. Het is voor het energiebedrijf daarom lastig nog meer te versnellen. ‘Wij hebben geen kolencentrales die we kunnen uitzetten’, aldus Van Beurden.

Dit argument wordt bestreden door beleggers in Shell die willen dat het concern meer doet, zoals Follow This, dat opnieuw een eigen klimaatresolutie indiende. Shell moet zijn uitstoot veel sneller terugdringen, stelt Follow This al jaren. Maar diens resolutie kreeg dit keer minder steun dan vorig jaar: 20 procent van de aandeelhouders steunde Follow This, terwijl 80 procent ja zei tegen Shells eigen voorstel. Vorig jaar stemde ruim 30 procent van de aandeelhouders vóór de motie van Follow This, en ging 89 procent akkoord met die van het energieconcern.