Belegerd Binnenhof heeft boeren weinig te bieden

Twee weken van demonstraties veranderen vooralsnog weinig aan het kabinetsvoornemen om de stikstofuitstoot van de landbouw drastisch terug te dringen.

GESPREK VAN DE DAG

Het Binnenhof omsingeld

Op en rond een vrijwel uitgestorven Binnenhof heerste de hele dag een onwezenlijke sfeer. Kamerleden konden via de media vernemen dat duizenden boeren het centrum van Den Haag omsingelden, maar hermetische wegblokkades van de politie en het leger hielden alle trekkers op ruime afstand van het parlement.

Halverwege de middag werd het net buiten die wegversperringen wel onrustig toen de demonstranten de wegen en de tramlijnen rond Den Haag CS betraden en zich niet lieten wegsturen door de politie. Het openbaar vervoer ligt daardoor al uren stil. Ook zitten alle toegangswegen naar Den Haag voorlopig op slot.

Op het Binnenhof voltrok zich intussen hetzelfde patroon als twee weken geleden. PVV en Forum voor Democratie twitterden zich suf om hun steun voor de boeren uit te spreken....

...terwijl partijen als D66 zich een stuk afstandelijker opstelden. D66-voorman Rob Jetten was het bovendien opgevallen dat de toon van het protest hier en daar ronduit vijandig werd en sprak daarover zijn afkeer uit:

Luguber beeld. Eerst een galg, nu een doodskist.



Jullie krijgen alle vrijheid je mening te geven. Maar gun die vrijheid ook een ander. Dus ook Jesse Klaver, Tjeerd de Groot en anderen met fundamenteel andere opvattingen. https://t.co/v5kC8NQRyp Rob Jetten

Het slachtoffer in kwestie, GroenLinks-leider Klaver, toonde zich echter niet onder de indruk:

Boeren die hoopten op een net zo spectaculair resultaat als afgelopen maandag - toen de ene na de andere provincie halsoverkop de eigen stikstofbesluiten introk - komen waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Want twee weken van demonstraties hebben vooralsnog niets veranderd aan de overtuiging van het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer dat er, om al die stilliggende bouwprojecten vlot te trekken, toch echt iets aan de Nederlandse stikstofuitstoot gedaan moet worden. En daarbij hoort onverminderd de overtuiging dat de landbouw daarbij niet ongemoeid kan blijven.

En ook bij het RIVM, waar de woede van de boeren zich vanmorgen op richtte, is nu niet opeens twijfel ontstaan aan de eigen meetmethoden.

U kunt de ontwikkelingen in Den Haag ook de komende uren hier live volgen.

RAPPORT VAN DE DAG

Een wirwar aan procedures

OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. Beeld ANP - Koen van Weel

In de zoektocht naar de trend van het stijgende aantal verkeersdoden in de afgelopen jaren, is al op vele mogelijke oorzaken gewezen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid - tegenwoordig voorgezeten door Jeroen Dijsselbloem - doet nu een duit in het zakje met het rapport over de gestage opmars van de licht gemotoriseerde voertuigen. Van de 678 mensen die vorig jaar omkwamen in het verkeer (65 meer dan in 2017) was 20 procent bestuurder of inzittende van zo’n voertuig. Ouderen op elektrische fietsen, gehandicapten in een scootmobiel en kinderen in Stints of elektrische bakfietsen zijn kwetsbaarder dan ze zelf lang hebben gedacht.

Hierbij moet benadrukt worden dat de oorzaak van de tragedie van september vorig jaar in Oss nog niet bekend is en mogelijk nooit bekend zal worden. Wel is in de nasleep inmiddels duidelijk geworden dat het voertuig zelf hoe dan ook te weinig veiligheidsgaranties bood om met een gerust hart tien kinderen in te kunnen vervoeren. En dat is ook niet zo verbazingwekkend, stelt de Onderzoeksraad vast, omdat er nauwelijks sprake is geweest van een serieuze toelatingsprocedure. In het ongebreidelde enthousiasme over de nieuwe technologische mogelijkheden zijn er aan het begin van dit decennium weinig inhoudelijke eisen gesteld en werd de procedure heel bewust ‘eenvoudig’ ingericht. De bureaucratie mocht de vooruitgang niet in de weg staan. Bezorgde adviezen van deskundigen werden door het ministerie in de wind geslagen.

Zoals altijd stelt de Onderzoeksraad zich uitermate kritisch op: het resultaat van alle goede politieke bedoelingen is een willekeurige wirwar aan technische eisen en voorschriften die uiteindelijk te weinig veiligheidsgaranties geven. De situatie schreeuwt volgens de raad om een nieuwe standaard, die niet wordt bewaakt door het ministerie maar door een onafhankelijk keuringsinstantie.

OOK IN HET NIEUWS

Toch weer uitstel

Het gerechtshof heeft de voortzetting van het hoger beroep in het ‘minder Marokkanen’-proces van Geert Wilders uitgesteld tot 9 december. Het hof wil voor de nieuwe zitting alsnog alle stukken hebben die te maken kunnen hebben met eventuele bemoeienis vanuit het ministerie.

Rem op vakantievluchten

Het kabinet wil de groei van vakantievluchten op Schiphol een halt toeroepen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) werkt aan een regel om luchtvaartmaatschappijen die meer bijdragen aan het wereldwijde netwerk van bestemmingen, zoals KLM, te bevoordelen bij de verdeling van vliegrechten.

Alle ogen op het strijdtoneel

Wat staat Europese IS-strijders te wachten die gevangen zaten in de Koerdische kampen in Noord-Syrië? Dat hangt nu voor een groot deel af van de ontwikkeling van de strijd, analyseert verslaggever Arnout Brouwers, want het maakt nogal uit of ze straks in Turkse of in Syrische handen zijn.

PVV-leider Geert Wilders in de rechtbank van Schiphol. Beeld ANP - Olaf Kraak.

