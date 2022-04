Belastingdienst wil per juli vermogende spaarders compenseren – hoe, dat is nu aan de Kamer

Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

Het ministerie van Financiën heeft twee manieren bedacht om vermogende spaarders en beleggers te compenseren voor de teveel geïnde vermogensrendementsheffing ofwel Box 3-belasting. De herstelbetalingen vinden plaats over de belastingjaren 2017 tot en met 2022. Het lopende jaar is meegenomen, omdat de Belastingdienst al voorlopige aanslagen over 2022 heeft verstuurd.

Die compensatieplicht is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad op 24 december. De hoogste Nederlandse rechtbank oordeelde toen dat de Box 3-belasting, ook wel spaartaks genoemd, strijdig is met het Europese recht. Het Nederlandse belastingtarief is gemiddeld namelijk veel hoger dan het rendement dat de belastingplichtige op zijn vermogen kan behalen.

Ongeveer 40 procent van alle Box 3-belastingplichtigen heeft alleen spaargeld, terwijl de Belastingdienst er sinds 2017 van uitgaat dat elke Nederlander die in die box betaalt minstens eenderde van zijn vermogen in aandelen of andere beleggingen aanhoudt. Het vaste belastingtarief in Box 3 lag in 2021 tussen de 1,9 en 4,5 procent, terwijl spaarders 0 procent rendement maakten. Alleen in 2017 lag de gemiddelde spaarrente met 0,25 procent nog iets boven de nul.

Twee herstelvarianten

In de twee herstelvarianten die Van Rij aan de Tweede Kamer voorlegt doet de Belastingdienst geen aannamen meer over de verhouding spaargeld/beleggingen van belastingplichtigen. In plaats daarvan bekijkt de fiscus hoeveel spaargeld en beleggingen zij daadwerkelijk bezaten in een bepaald belastingjaar. Nederlanders die in een of meerdere van de hersteljaren alleen spaargeld hadden, hoeven over die jaren met terugwerkende kracht geen spaartaks te betalen en krijgen de betaalde belasting teruggestort.

De varianten verschillen in de behandeling van beleggingen. In de eerste variant belast de fiscus beleggingen (aandelen, obligaties, tweede huizen) met terugwerkende kracht op basis van het gemiddelde beleggingsrendement over de voorgaande vijftien jaar. In de tweede variant gaat de Belastingdienst voor elk van de zes hersteljaren uit van het gemiddelde beleggingsrendement in dat specifieke belastingjaar. Dat gemiddelde rendement wordt bepaald aan de hand van beursindices.

Beleggingsrendementen waren de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk hoger dan het rendement op spaargeld. Iemand die zijn hele Box 3-vermogen in aandelen of andere effecten heeft ondergebracht, krijgt in de hersteloperatie dus minder geld terug dan iemand die alleen spaart. Beleggers kunnen alleen compensatie verwachten als het gemiddelde beleggingsrendement in een of meer hersteljaren lager was dan het in rekening gebrachte belastingtarief.

Kleine spaarders

Juridisch gezien is Van Rij alleen verplicht om de 60.000 Nederlanders die tijdig bezwaar maakten tegen hun belastingaanslag over 2017-2020 te compenseren. Dat zou de schatkist 2,4 miljard euro kosten. Maar de Tweede Kamer wil dat in elk geval alle ‘kleine spaarders’ gecompenseerd worden. Begin februari werd een Kamermotie van die strekking unaniem aangenomen. Als alle Box 3-belastingplichtigen in aanmerking komen voor herziening van hun belastingaanslag is de ‘schade’ voor de schatkist veel groter: 6,9 miljard euro in de eerste variant en 11,7 miljard euro in de tweede variant.

Het ministerie heeft ook nog twee andere varianten onderzocht, maar die zijn verworpen. Het terugbetalen van alle geïnde Box 3-belasting over 2017-2022 is volgens Van Rij veel te duur (26 miljard euro). Hij vindt dat bovendien onnodig, omdat sommige beleggers in die jaren een heel goed vermogensrendement behaalden en derhalve eerder te weinig dan te veel Box 3-belasting betaalden.

Aan de andere kant is het volgens de staatssecretaris ‘ondoenlijk’ om voor iedereen het werkelijke rendement te bepalen en achteraf alsnog een belasting op basis van dat reële rendement te heffen. Dat gaat de capaciteit van de Belastingdienst ver te boven; enige standaardisering van de hersteloperatie is noodzakelijk.

Werkelijk rendement

Met ingang van 2025 wil het kabinet wél een vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement invoeren. Van Rij kondigt aan dat dit een vermogensaanwasbelasting wordt, waarbij de fiscus elk jaar op 1 januari de waardestijging (of -daling) vaststelt van het vermogen (effecten, spaargeld, onroerend goed) van elke belastingplichtige. Die waardestijging wordt dan boven de vrijstellingsdrempel tegen een bepaald tarief belast. Als er sprake is van een waardedaling, is dat verlies fiscaal aftrekbaar in Box 3. De eigen woning blijft - tegen het advies van talloze belastingexperts in - in de inkomstenbelasting-Box 1.

Voor de tussenjaren 2023 en 2024 wil Van Rij een spoedwet opstellen ter tijdelijke vervanging van de door de Hoge Raad afgeserveerde vermogensrendementsheffing. Vermogen zal ook de komende twee jaar belast worden volgens de systematiek die de Tweede Kamer kiest voor de herstelbetalingen. Begin mei wil het kabinet daarover een definitief besluit nemen.