NIEUWS

Belastingdienst weer in de fout: deurwaarders kloppen alsnog aan bij ouders toeslagenaffaire

Door een fout van de Belastingdienst heeft een aantal gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire, wier schuldaflossing was gepauzeerd, een brief ontvangen waarin staat dat zij hun schulden weer moeten gaan afbetalen. ‘Dit had nooit mogen gebeuren’.