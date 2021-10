Belastingdienst overtrad – bijna 20 jaar lang – op ‘ongekende’ wijze privacywetten met fraudeurslijst

Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tijdens de presentatie van het onderzoek naar de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. Beeld ANP

AP-voorzitter Aleid Wolfsen spreekt van een illegaal namenbestand dat ‘helemaal uit de hand is gelopen’. Duizenden belastingmedewerkers konden gedurende bijna twintig jaar ongecontroleerd burgers tot fraudeverdachten bestempelen en persoonsgegevens naar derden doorspelen. Wolfsen kwalificeert dit als een ‘ongekende’ overtreding van de privacywetten op alle fronten.

De voorloper van de FSV werd in 2001 operationeel. Het doel van deze namenlijst was het verzamelen van fraudesignalen vanuit de hele Belastingdienst in een centraal digitaal databestand, dat voor veel belastingmedewerkers toegankelijk was. In de jaren daarop groeide deze ‘zwarte lijst’ uit tot, in de woorden van Wolfsen, een ‘vergaarbak’ aan allerhande ‘signalen’ en persoonsgegevens waar niemand toezicht op hield. Het databestand bevatte serieuze fraudesignalen, maar ook vage tips van anonieme melders die helemaal niet onderzocht waren. Van ongeveer de helft van de FSV-noteringen is inmiddels niet meer te achterhalen wat de reden van de ‘fraudeverdenking’ was.

Wraak

In het systeem werd niet bijgehouden wie een bepaalde naam had toegevoegd, wie gegevens wijzigde, en ook niet waarom. In theorie is het dus mogelijk dat een belastingmedewerker die wraak wilde nemen op zijn of haar ex, diens naam aan de zwarte lijst kon toevoegen zonder dat iemand dat merkte. Een notering in de FSV, die vanaf eind 2013 het ‘voorloperbestand’ verving, kon grote consequenties hebben voor burgers.

Zo werden mensen met een FSV-notering in principe automatisch afgewezen voor een afbetalingsregeling voor belastingschulden. Duizenden gedupeerden van de toeslagenaffaire konden daardoor geen betalingsregeling treffen voor het aflossen van hun (onterechte) toeslagenschulden. Als gevolg daarvan kwamen ze nog dieper in de ellende, omdat ze bijvoorbeeld hun huis moesten verkopen. Het staat inmiddels vast dat 15.000 burgers ten onrechte geen betalingsregeling met de Belastingdienst konden treffen, omdat ze in de FSV stonden.

Gezondheidsgegevens

In de FSV stonden soms zeer privacygevoelige gegevens. Zo waren van 20 duizend burgers, onder wie bijna tweeduizend kinderen, gezondheidsgegevens opgeslagen op de lijst. Die mensen hadden op hun belastingaangifte voor zichzelf of voor hun kind een aftrekpost opgegeven voor zorgkosten. Als een belastingdienstmedewerker die aangifte om de een of andere reden niet vertrouwde, kon die de naam van ouder en kind in de FSV zetten, inclusief alle relevante gezondheidsgegevens. Die konden vervolgens dus door bijna vijfduizend belastingmedewerkers geraadpleegd worden en ongecontroleerd verder verspreid, ook buiten de Belastingdienst. Daardoor is niet uitgesloten dat mensen met een FSV-notering ook bij andere overheidsdiensten als ‘fraudeur’ te boek stonden en als zodanig werden behandeld.

De ‘fraudemelding’ in de FSV werd in principe eeuwig bewaard, omdat het databestand nooit werd opgeschoond. Dus eenmaal gebrandmerkt als fraudeur door de Belastingdienst, altijd gebrandmerkt als fraudeur. ‘De verwerking via FSV was onrechtmatig, oftewel tegen de wet en dus verboden’, concludeert de AP. Vrijwel alle kernbeginselen van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) werden door de Belastingdienst met voeten getreden.

Financiële compensatie

Wolfsen bepleit dat de burgers die zonder goed onderbouwde fraudeverdenking in FSV stonden, door de overheid financieel gecompenseerd worden. Een deel van deze mensen is al in beeld als gedupeerde van de toeslagenaffaire en komt daarmee in aanmerking voor een compensatieregeling, of heeft al geld toegekend gekregen. Hoe groot deze overlap is, is nog onduidelijk.

De Belastingdienst denkt dat van circa de helft van de FSV-noteringen niet meer te achterhalen zal zijn waarom die mensen überhaupt op de zwarte lijst stonden. Dat gaat om ongeveer 120 duizend mensen. Die zouden volgens Wolfsen allemaal enige vorm van financiële compensatie moeten krijgen, ook als zij niet zijn geschaad door hun FSV-notering (het komt ook voor dat mensen nooit negatieve gevolgen ondervonden van hun FSV-stempel). ‘Bij twijfel zou ik zeggen: compenseren’, zegt Wolfsen. ‘Met de persoonsgegevens van die mensen is de Belastingdienst immers sowieso onrechtmatig omgegaan.’