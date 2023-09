Belastingdienst krijgt 43 duizend ondernemers met coronaschuld niet te pakken

Een protestmanifestatie van de Horeca Alliantie in Den Haag in december 2020. Beeld Joris Van Gennip

Sinds het begin van de coronapandemie, in maart 2020, verleende de Belastingdienst vierhonderdduizend ondernemers uitstel voor het betalen van belasting. In totaal ging het om 47 miljard euro. Dat mogen ondernemers nu in tien maandelijkse termijnen afbetalen.

De schuldenberg is inmiddels behoorlijk geslonken, naar iets minder dan 15 miljard euro. Dat schreef demissionair staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij donderdagavond aan de Tweede Kamer. Minder dan de helft van de ondernemers heeft hun gehele schuld reeds afgelost.

Van de ondernemers die nog een schuld hebben staan, zijn de meeste al wel begonnen met het betalen in termijnen, al lopen rond de negentigduizend achter. Een deel van de totale schuld is daarnaast verdampt door het faillissement van meer dan vierduizend ondernemers, die nu buiten deze regeling vallen.

Geen reactie

Maar er zijn ook 43 duizend ondernemers die nog niet eens begonnen zijn met betalen en Van Rij betwijfelt of zij dat op korte termijn wel gaan doen. Zij hebben niet gereageerd op brieven van de Belastingdienst of campagnes van het ministerie van Financiën. Ook reactie op de brief die in juli werd verstuurd, waarin het einde van termijnenregeling werd aangekondigd, bleef bij deze groep uit. Gezamenlijk hebben ze een schuld van 1,8 miljard euro, zo’n 41 duizend euro per ondernemer.

De schuld loopt per ondernemer sterk uiteen, maar een groep van 35 duizend wanbetalers heeft een dusdanig grote betalingsachterstand dat de termijnenregeling is stopgezet of voor hen niet meer aan te gaan is. Zij kregen in juli het verzoek hun schulden vóór afgelopen dinsdag af te betalen of een regeling met de Belastingdienst te treffen. In september zal een nieuwe groep wanbetalers dezelfde brief ontvangen, zij krijgen slechts twee weken om hun schulden af te lossen. Daarna zullen er incassobureaus en deurwaarders aan te pas komen.