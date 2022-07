Belastingdienst hielp Uber belasting te ontwijken

Taxichauffers uit Rotterdam en Amsterdam demonsteren in 2019 tegen Uber op het Malieveld in Den Haag. Beeld Joris Van Gennip

De gelekte documenten over de heimelijke lobbycampagne die Uber in 2014 en 2015 voerde, tonen aan dat de Belastingdienst heel ver ging om het techbedrijf te behagen. Het toenmalige hoofd fiscale zaken van Uber, Rob van der Woude, rapporteert in 2015 aan zijn Amerikaanse collega’s dat de Belastingdienst een ‘bondgenoot’ is van Uber die zich ‘collaborerend’ opstelt.

De Belastingdienst leidt dat jaar een Europees belastingonderzoek naar Uber, maar lijkt in die rol niet neutraal te zijn geweest. Van der Woude meldt dat de Belastingdienst in dat onderzoek een beschermende en verdedigende houding tegenover Uber aanneemt. De Uber Files suggereren dat de Belastingdienst ook vertrouwelijke informatie over dat onderzoek aan Uber heeft doorgespeeld.

Het internationale hoofdkantoor van Uber is sinds 2012 in Amsterdam gevestigd. Uber draagt in andere EU-lidstaten nauwelijks belasting af, omdat op papier alle bedrijfsactiviteiten in Nederland plaatsvinden. Alleen de winst in Nederland wordt daarom belast. Frankrijk vermoedt belastingontwijking en wil op gegeven moment zelf de winst die Uber in Frankrijk genereert gaan belasten. De Nederlandse Belastingdienst neemt daarop contact op met het Franse ministerie van Financiën om de Fransen op andere gedachten te brengen.

Belastingdienst gaf Uber extra tijd

In 2014 vraagt een aantal Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Zweden, de inkomensgegevens van Uber-chauffeurs op bij de Belastingdienst. Die hebben hun eigen belastingdiensten nodig om de belastingaangiften van de Britse en Zweedse Uber-chauffeurs te kunnen controleren. Uit de correspondentie van Van der Woude blijkt dat de Belastingdienst die buitenlandse informatieverzoeken bewust onder op de stapel legt, zodat Uber er voorlopig geen last mee krijgt. Dit traineren door de Belastingdienst geeft Uber extra tijd om de belastingstatus van zijn Europese chauffeurs op orde te krijgen, wat veel juridische problemen voorkomt.

Het verdienmodel van Uber ligt op dat moment internationaal onder vuur. Het Amerikaanse bedrijf probeert op zeer agressieve wijze wereldwijde dominantie te verwerven op de taximarkt en toont daarbij weinig respect voor nationale en internationale wetten. Dat de Nederlandse Belastingdienst Uber desondanks de hand boven het hoofd houdt heeft mogelijk te maken met de ‘sexy’ reputatie van de snelgroeiende start-up uit Silicon Valley, of met de werkgelegenheid die het bedrijf in Nederland creëert. Het aantal banen op het Amsterdamse hoofdkantoor groeide tussen 2012 en 2020 van 400 naar 1.500.

‘Wet flagrant geschonden’

Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek, die de relevante documenten uit de Uber Files heeft bestudeerd, zegt in Trouw dat de Belastingdienst de wet ‘flagrant heeft geschonden’. Tegenover het FD spreekt hij van een ‘problematisch beeld’ van ‘een Belastingdienst die bewust de administratieve samenwerking tussen belastingautoriteiten ondermijnt’.

De Belastingdienst zegt in een reactie zich niet in het door beide kranten geschetste beeld te herkennen. ‘Uitvoerig intern onderzoek’ zou hebben uitgewezen dat de dienst zich in zijn contacten met Uber altijd aan de wet heeft gehouden.