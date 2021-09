Belastingdienst gaat voor het eerst sinds uitbreken coronacrisis weer schulden innen

De Belastingdienst gaat na een 'coronastop' weer actief schulden innen. Beeld ANP

‘De beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en het economische leven komt vrijwel overal weer op gang. Daarom pakken wij de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op’, aldus de Belastingdienst.

De Belastingdienst stuurt eerst een vooraankondiging over de betreffende belasting waarvoor een achterstand is opgelopen en dat die binnenkort moet worden betaald. Dat kan gaan om bijvoorbeeld wegenbelasting of belastingen voor ondernemers die geen uitstel hebben aangevraagd. De achterstanden kunnen zijn opgebouwd gedurende het afgelopen jaar of langer. Er worden 500.000 brieven verstuurd.

Per soort belasting stuurt de fiscus een aparte brief, waardoor bij mensen meerdere ‘blauwe enveloppen’ in de bus kunnen vallen. Volgens de Belastingdienst is het niet mogelijk om de diverse vorderingen in één brief te zetten, omdat het gaat om verschillende soorten belasting.

Betalingsregeling

Wel gaat de Belastingdienst mensen die drie of meer brieven tegelijk krijgen, telefonisch benaderen om een mogelijke betalingsregeling te bespreken. Daarbij is tot vier maanden uitstel van betaling mogelijk. ‘Een dezer dagen wordt er gebeld met toelichting en het aanbod om te helpen. We realiseren ons dat de achterstanden wellicht aan de aandacht zijn ontsnapt. En dan kan het schrikken zijn’, zegt Karin Christophersen, die bij de Belastingdienst verantwoordelijk is voor inningen, tegen de NOS. ‘Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie. Kwijtschelden is een optie, daar zal zeker naar gekeken worden.’

Na de vooraankondigingen stuurt de Belastingdienst later dit jaar indien nodig betalingsherinneringen en aanmaningen. Als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen, volgen vanaf begin 2022 dwangbevelen.