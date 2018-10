Belastingdienst eist inzage Museumkaart om belastingplichtige kaarthouder op te sporen

Reikt de opsporingsbevoegdheid van de Belastingdienst zo ver dat die dienst inzage mag eisen in gegevens over het gebruik van een Museumkaart? De Stichting Museumkaart Nederland vindt van niet. De stichting vindt bescherming van de privacy van haar kaarthouders principieel zo belangrijk, dat de kortgedingrechter eraan te pas moet komen om een geschil met de fiscus te beslechten.

De Belastingdienst wil aan de hand van gegevens over museumbezoek vaststellen of één bepaalde kaarthouder in Nederland woonachtig is en daarmee belastingplichtig. Al anderhalf jaar liggen de dienst en de Museumvereniging, die de exploitatie van de Museumkaart bij een stichting heeft ondergebracht en waarbij ruim vierhonderd musea zijn aangesloten, hierover met elkaar in de clinch .

De Museumvereniging weigert die gegevens openbaar te maken, zegt waarnemend directeur Mirjam Moll. ‘Wij voeren een strikt privacybeleid. Daar staan we ook bekend om. Wij verstrekken geen gegevens over vrijetijdsbesteding aan derden. Niet aan commerciële partijen, ook niet aan de musea zelf die daarbij misschien gebaat zijn. Dus de Belastingdienst krijgt van ons hetzelfde antwoord.’

Na meerdere sommaties door de Belastingdienst waarbij informatie werd gevorderd, rechtstreeks overleg tussen partijen en het inschakelen van de Autoriteit Persoonsgegevens (die geen oordeel heeft gegeven), is de zaak nu bij de rechter beland. ‘Het kan de Museumkaart schaden als je gedagvaard wordt door de Staat, maar wij wijken niet. Als we verliezen stappen we naar de hoogste rechter om vrije en veilige vrijetijdsbesteding zeker te stellen’, zegt waarnemend directeur Moll.

Profielfoto

De Museumvereniging vindt het niet alleen een principiële kwestie, maar vraagt zich ook af wat de Belastingdienst eigenlijk denkt te kunnen bewijzen aan de hand van de gegevens van de Museumkaart. Moll: ‘Deze zaak gaat terug naar maart 2014. Er werd toen nog geen profielfoto gevraagd. Het gebruik van de kaart geeft helemaal geen zekerheid over de eigenaar van de kaart.’

De Belastingdienst wil geen enkele mededeling over de zaak doen – ‘wij laten ons niet uit over individuele gevallen’, aldus een woordvoerder. Waarom de fiscus het zo hoog opspeelt, is de Museumvereniging een raadsel. Er zijn in Nederland 1,35 miljoen Museumkaarthouders. Volgens Moll zijn er ook nog eens vijfduizend kaarthouders woonachtig in het buitenland. ‘Al die mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij ons in goede handen zijn.’

AVG

De Museumvereniging heeft ook nog de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (in mei in de Europese Unie ingevoerd) ingebracht, maar ook dat weerhield de Belastingdienst er niet van naar de rechter te stappen. Moll: ‘We zijn niet uit op een rel. Het gaat ons om het principe en bescherming van onze kaarthouders.’