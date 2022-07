Belastingdienst definitief niet strafrechtelijk vervolgd om rol in toeslagenaffaire

Gedupeerde ouders op de publieke tribune tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uit huis geplaatste kinderen wier ouders slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Beeld ANP

Met dit besluit van het gerechtshof lijkt een definitief einde gekomen aan de pogingen om de Belastingdienst strafrechtelijk te vervolgen voor haar rol in de kinderopvangtoeslagenaffaire. In dat schandaal werden duizenden ontvangers van een kinderopvangtoeslag ten onrechte aangemerkt als fraudeur, met als gevolg dat zij in financiële problemen kwamen.

De toenmalig staatssecretarissen van Financiën Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief deden naar aanleiding van de toeslagenaffaire in mei 2020 aangifte van onder andere knevelarij en beroepsmatige discriminatie door de Belastingdienst.

Het Openbaar Ministerie concludeerde in januari 2021 na ‘een zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden’ dat er geen aanleiding is om tot vervolging over te gaan. Ambtenaren konden er volgens het OM vanuit gaan dat zij volgens de regels handelden, ook omdat de Raad van State die meermaals had goedgekeurd. Bovendien was de openbaar aanklager van mening dat de Belastingdienst, net als andere overheidsinstanties, strafrechtelijke immuniteit geniet.

Ongeveer 150 gedupeerden spanden daarop een procedure aan bij het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. Maar dat hof komt tot grotendeels dezelfde conclusies als het OM eerder. Volgens het hof is er een ‘redelijke verdenking’ dat de fiscus zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige discriminatie, maar kan die daar niet voor vervolgd worden vanwege de strafrechtelijke immuniteit. Bovendien zijn strafbare feiten gepleegd vóór 2016 inmiddels verjaard. Wat betreft de andere strafbare feiten zijn er volgens het gerechtshof ‘onvoldoende aanknopingspunten’ om tot vervolging over te gaan.

In Nederland kunnen overheidsinstanties en ambtenaren die overheidsbeleid uitvoeren niet strafrechtelijk vervolgd worden. De Tweede Kamer nam in 2013 al eens een initiatiefwet aan om die immuniteit in te perken, maar dat voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer. Nog steeds is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor inperking van de strafrechtelijke immuniteit van de staat, maar er zijn geen nieuwe pogingen ondernomen om dat wettelijk te regelen.

Er loopt nog een aangifte namens tientallen gedupeerden tegen individuele medewerkers van de Belastingdienst wegen racisme. Advocaat Anis Boumanjal meldt namens de gedupeerden aan het ANP dat deze aangifte nog in behandeling is bij het Openbaar Ministerie. ‘De insteek van de aangifte van mijn cliënten is een andere. Deze aangifte is ingediend tegen de individuele medewerkers, die moedwillig zouden hebben gediscrimineerd. Zij hebben dus niet in het algemeen belang gehandeld en kunnen om die reden dus wel strafbaar worden geacht.’

‘Ik had juridisch vanaf dag één al voorzien dat de Belastingdienst als geheel, de hoge ambtenaren die aan de touwtjes trekken incluis, niet vervolgd kon worden’, aldus Boumanjal. ‘De Belastingdienst geniet nu eenmaal strafrechtelijke immuniteit. Wat mij betreft is de tijd wel rijp om die immuniteitsregels te herzien.’