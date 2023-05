Belastingbetaler draait grotendeels op voor kosten ontmanteling kerncentrale Dodewaard

Schapen voor de voormalige kerncentrale in Dodewaard, die in 1997 werd stilgelegd. Beeld Marcel van den Bergh

Hiermee komt een einde aan jarenlange onderhandelingen tussen de Nederlandse staat en de vier energiebedrijven die de kerncentrale bezitten. In de decennia dat de kerncentrale draaide, hebben de eigenaren speciaal voor de ontmanteling een spaarpot aangelegd. Dit bedrag moest vervolgens verder groeien door te beleggen. De regering vreest echter dat er veel te weinig opzij is gezet om alle kosten te kunnen dekken.

Het is niet zeker of de vier eigenaren – Uniper, Engie, Vattenfall en EPZ – via de rechter kunnen worden gedwongen de rest bij te leggen, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur en waterstaat) aan de Tweede Kamer. De kans is dus groot dat de rekening bij de staat terechtkomt.

Daarom neemt de staat voor 1 euro Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) over, het bedrijf waarmee de vier energiemaatschappijen samen de kerncentrale in Dodewaard beheren. Met deze schikking ‘zal de staat de overheidsbijdrage aan de ontmantelingskosten zo laag mogelijk weten te houden’, aldus de staatssecretaris. Die ontvangt immers naar schatting 162 miljoen euro aan gespaard vermogen en andere middelen van de eigenaren van de centrale. De rest van de kosten van de ontmanteling zijn voor de belastingbetaler.

Dodewaard was de eerste kerncentrale van Nederland en werd in 1969 in gebruik genomen. Het ging om een relatief kleine testcentrale van 50 megawatt, waarin energiemaatschappijen samenwerkten om nucleaire ervaring op te doen.

Na het stilleggen van de centrale werd besloten pas met de ontmanteling te beginnen in 2045, als de stralingsniveaus tot een veiliger niveau zijn afgenomen. Hierdoor zullen er minder brokstukken naar Covra in Zeeland hoeven, waar hoogradioactief afval wordt opgeslagen, en dat scheelt kosten. De Covra, volledig in handen van de staat, moet na de overname uiteindelijk ook de volledige eigenaar van de kerncentrale in Dodewaard worden.