Belarussische journalist Pratasevitsj krijgt gratie van regime-Loekasjenko, maar is niet echt vrij

Raman Pratasevitsj in 2021 tijdens een briefing van het Belarussische ministerie van Buitenlandse Zaken in Minsk. De journalist werkte sinds zijn arrestatie mee met de autoriteiten en krijgt nu gratie. Beeld AFP

Pratasevitsj werd in 2021 wereldwijd bekend toen de Belarussische autoriteiten een Ryanair-passagiersvliegtuig kaapten om hem te arresteren. Voor zijn arrestatie was Pratasevitsj betrokken bij massale demonstraties tegen Loekasjenko. Vanuit het buitenland beheerde hij het Telegram-kanaal Nexta, de belangrijkste bron van informatie over de protesten en politiegeweld.

Zijn vrijlating lijkt bedoeld om andere gevangenen te laten zien dat het zin heeft om mee te werken met het regime. Pratasevitsj (27) pleitte kort na zijn arrestatie schuldig in een video die werd verspreid door Belarussische staatsmedia. Op de beelden was te zien dat zijn gezicht was toegetakeld. Later prees hij Loekasjenko op persconferenties en vroeg hij om vergiffenis voor zijn betrokkenheid bij de protesten.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Begin deze maand beloonde het regime Pratasevitsj door hem een lagere straf op te leggen dan twee collega’s, die bij verstek werden veroordeeld tot 20 jaar strafkolonie. Oppositieleden wezen erop dat Pratasevitsj alsnog acht jaar strafkolonie kreeg opgelegd, ondanks medewerking aan de autoriteiten. ‘Les voor ons allemaal: collaboreer niet met het kwaad’, schreef Franak Viacorka, adviseur van de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja.

De meer dan 1.500 andere politieke gevangenen in Belarus maken geen aanstalten om mee te werken aan Loekasjenko’s regime, ondanks zware druk in gevangenissen die berucht zijn wegens systematische martelingen. Viktor Babaryko, een van de politici die zich kandidaat stelden voor de presidentsverkiezingen van 2020 en zijn veroordeeld tot jarenlange opsluiting, werd in april overgebracht van zijn strafkolonie naar een ziekenhuis. Zondag riepen meer dan honderd Nobelprijswinnaars in een gezamenlijke brief op tot de vrijlating van mensenrechtenactivist Ales Bialitiski, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won voor zijn decennialange strijd voor democratie in Belarus.

Vrijlating betekent niet dat Pratasevitsj vrij is. Hij blijft hoogstwaarschijnlijk onder scherp toezicht staan van de Belarussische veiligheidsdiensten. De vrouw die tijdens de vliegtuigkaping ook werd gearresteerd, Pratasevitsj’s toenmalige vriendin Sofia Sapega, zit nog vast. Ze is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf.