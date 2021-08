Belarussische hardloopster vraagt IOC om hulp na deportatiepoging door regime

Timanovskaja was door haar begeleiders ingeschreven voor de 4 keer 400 meter estafette, terwijl ze heeft getraind voor kortere afstanden. Beeld REUTERS

De Belarussische hardloopster Kristina Timanovskaja doet een beroep op het Internationaal Olympisch Comité nadat de olympische delegatie van haar land haar gedwongen op het vliegtuig naar Minsk wilde zetten. Naar eigen zeggen heeft ze dit weten te voorkomen door op het vliegveld Haneda in Tokio naar de Japanse politie te stappen. Volgens BSSF, een Belarussische sportvereniging die strijdt tegen de repressie, heeft de atlete ook contact gehad met het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Ik ga niet terug naar Belarus’, schreef ze in een bericht op de app Telegram aan persbureau Reuters.

Op dit moment is Timanosvkaja nog op het vliegveld van Tokio. Het Russische persbureau TASS meldt dat de atlete niet is ingecheckt voor de vlucht, die haar via Istanbul naar Minsk had moeten brengen. Dat wordt bevestigd door Turkish Airlines. Het Belarussische medium Belsat meldt dat de oppositie-organisatie NAM contact zoekt met het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Oostenrijkse ambassade om Timanovskaja te helpen. Eerder gaf zij al aan niet op het vliegtuig te willen stappen en asiel aan te vragen, mogelijk bij de Duitse of Oostenrijkse ambassade in Tokio, citeert Reuters een bron bij BSSF.

Timanovskaja is bang om terug te gaan. Ze vreest dat ze bij aankomst naar de gevangenis moet, vertelde ze aan de Belarussische sportnieuwswebsite Tribuna.com. Vrijdag uitte ze felle kritiek op haar begeleiders in een filmpje op Instagram omdat ze een fout hadden gemaakt. Ze hadden de atlete ingeschreven voor de 4 keer 400 meter estafette, terwijl ze heeft getraind voor de kortere afstanden van 100 en 200 meter. Doordat twee andere atleten niet genoeg dopingtests hadden gedaan kwamen ze sporters tekort, aldus Timanovskaja, en besloten ze haar op de afstand te zetten. ‘Klasse jongens, goed gedaan’, zegt ze ironisch. ‘Dit zijn de Olympische Spelen, dit is geen grap.’

Timanovskaja zou maandag haar eerste race hebben maar werd in plaats daarvan vandaag naar de luchthaven begeleid, waar ze contact zocht met de Japanse politie. Beeld REUTERS

Uit de selectie gezet

Later verwijderde ze het filmpje en schreef dat ze ‘nooit zo fel had gereageerd’ als haar begeleiders gewoon hadden overlegd. ‘Maar ze besloten het achter mijn rug om te beslissen’. Volgens Timanovskaja kreeg ze zondag te horen dat ze haar spullen moest pakken en dat er een vliegticket voor haar was geboekt. Ze zou maandag haar eerste race hebben op 200 meter. De officiële verklaring van de Belarussiche autoriteiten luidt dat Timanovskaja ‘in verband met haar emotionele en psychologische toestand’ uit de selectie is gehaald. Zij ontkent dit en zegt niet eens een arts te hebben gezien.

Ze werd begeleid naar het vliegveld maar zocht daar contact met de Japanse politie, valt te zien op een filmpje dat ze heeft gedeeld. In een volgend filmpje vraagt ze het Internationaal Olympisch Comité haar te helpen en in te grijpen. ‘Er wordt druk op mij uitgeoefend en ze proberen me tegen mijn wil uit het land te halen.’ Eerder op de middag riep de voorzitter van de Europese Olympische Comités, Spiros Capralos, het IOC op te interveniëren.

Het IOC heeft inmiddels gereageerd en zegt de situatie te onderzoeken. Het comité vraagt het Nationale Belarussisch Olympisch Comité, geleid door president Loekasjenko’s zoon Viktor, om opheldering.

Repressie

De politieke situatie in Belarus verslechtert al lange tijd. Nadat president Loekasjenko met verkiezingsfraude aan de macht wilde blijven in augustus 2020, braken er grootschalige protesten uit. Sindsdien is de repressie sterk toegenomen. Kritiek op het regime wordt bruut onderdrukt. De politieke oppositie moest noodgedwongen uitwijken naar het buitenland, honderden Belarussen werden gevangengezet en gemarteld. Een aantal van hen stierf in de gevangenis of bij de protesten. Loekasjenko reageerde op recente sancties van de VS en EU door de grenzen van Belarus hermetisch te sluiten. De Belarussen raken zo steeds verder geïsoleerd.