Belarussische atlete die openlijk kritiek uitte krijgt Pools visum, echtgenoot vlucht naar Oekraïne

Kristina Tsimanoeskaja arriveert bij de Poolse ambassade in Tokio. Beeld REUTERS

Tsimanoeskaja meldde zich maandagochtend bij de Poolse ambassade in Tokio nadat Polen haar politiek asiel had aangeboden. Het land is de laatste tijd een toevluchtsoord geworden van critici van het regime van de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko. Tsimanoeskaja's echtgenoot, Arseni Zjdanevitsj, besloot maandag uit voorzorg ook de benen te nemen uit Belarus. Hij stak de grens over naar Oekraïne.

IOC-woordvoerder Mark Adams zei dat het IOC het Belarussische Olympische Comité om opheldering heeft gevraagd over de gang van zaken om te bekijken of ‘er stappen moeten worden ondernomen’.

Hij wilde niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen tegen het land, zolang ‘we geen volledig beeld hebben van wat er precies is gebeurd’. ‘Gaat het om een ontvoering? Zij heeft op de luchthaven met de politie gesproken. Als er iets crimineels aan deze zaak zit, is dat een kwestie voor de politie’, zei hij.

Openlijk kritiek

Tsimanoeskaja kreeg zondag van de leiding van de Belarussische selectie te horen dat zij haar koffers moest pakken, nadat zij openlijk kritiek had geuit op de beslissing haar plotseling in te schrijven voor de 4 x 400 meter estafette, hoewel ze getraind had voor de korte afstand. Zij moest de plaats innemen van collega's die niet alle verplichte dopingtesten hadden doorlopen.

Uit een opname van het gesprek dat zij met de staf van de selectie voerde, blijkt dat die haar onder zware druk heeft gezet om terug te gaan naar haar land en verder haar mond te houden. ‘We hebben de opdracht gekregen: jij gaat vandaag op het vliegtuig. Je komt thuis, schrijft niets en geeft geen commentaar’.

‘Insubordinatie’

Ze waarschuwden haar dat de minister van Sport zelf had gezegd dat hij haar optreden als ‘insubordinatie’ beschouwde. Maar als ze braaf naar huis zou gaan en haar mond zou houden, zou het allemaal met een sisser aflopen, verzekerden ze haar. Wel eisten ze nog 350 dollar aan daggelden van haar terug, omdat ze voortijdig uit Tokio zou vertrekken.

Op het vliegveld klampte Tsimanoeskaja de Japanse politie aan en vertelde ze dat ze bang was om naar haar eigen land terug te gaan waar zij in de staatsmedia wordt afgeschilderd als een halve landverrader. Uiteindelijk vertrok het toestel zonder haar. De atlete is bang dat zij thuis gedwongen zal worden in het openbaar het boetekleed aan te trekken, net als de activist Roman Pratasevitsj die in mei uit een Ryanair-toestel werd gehaald na een gedwongen landing in Minsk.