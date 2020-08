Belarussische ambassadeur steunt als eerste hoge regeringsbeambte openlijk de oppositie

Demonstranten zwaaien met de historische vlag van Belarus tijdens een oppositieprotest in Minsk. Beeld EPA

Igor Lesjtsjenja is de eerste hooggeplaatste regeringsfunctionaris die opstapt uit protest tegen het keiharde optreden van de politie tegen de demonstranten, die al negen dagen protesteren. Hun doel is het aftreden van president Loekasjenko, die via betwiste verkiezingen in augustus zijn zesde termijn won. De demonstranten krijgen steeds meer bijval uit andere beroepsgroepen, zoals arbeiders uit staatsfabrieken, die maandag in staking zijn gegaan.

Nu komt de onverwachte steun van deze topdiplomaat erbij. Lesjtsjenja werd aan het begin van zijn carrière als jongste diplomaat ooit benoemd op een buitenlandse post. Zondag besloot hij zich via een videoboodschap tegen de regering uit te spreken, een zeer ongebruikelijke stap voor een ambassadeur.

Hij nam zijn besluit omdat hij geschokt was door beelden waarop een klasgenootje van zijn dochter door de politie werd gearresteerd en mishandeld. ‘In sommige groepen van de politie is een bepaalde ideologie binnengedrongen, die ik in verband breng met de naam van Stalin’, aldus Lesjtsjenja, die al als diplomaat werkzaam was toen Belarus nog onderdeel was van de Sovjet-Unie.

Volgens Lesjtsjenja delen veel regeringsfunctionarissen zijn afschuw van het neerslaan van de massale protesten, maar durven die niets te zeggen uit angst dat ze hun baan verliezen of slachtoffer worden van politieke repercussies. Lesjtsjenja zegt na zijn ontslag terug te keren naar Minsk, de hoofdstad van Belarus, al vreest hij wel dat hem daar ‘kopzorgen’ te wachten staan nu hij geen geheim meer maakt van zijn solidariteit met de protestbeweging.