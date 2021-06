Belarus laat journalist Pratasevitsj uit de gevangenis en plaatst hem onder huisarrest

Pratasevitsj tijdens een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Belarus, op 14 juni. Tijdens zijn gevangenschap werd de journalist herhaaldelijk gedwongen steun te betuigen voor het Loekasjenko-regime. Beeld AP

Dat meldt de Russischtalige afdeling van de BBC. Pratasevitsj werd in mei gearresteerd en vastgezet in een huis van bewaring, nadat het Ryanair-toestel waarin hij zat onder dwang moest landen in Minsk. De oppositieblogger verblijft volgens zijn vader, die met de BBC sprak, nu in een flat in de hoofdstad van Belarus. Zijn vriendin, de Russin Sofia Sapega, is volgens haar stiefvader ook overgebracht naar een gehuurde flat.

De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat het tweetal huisarrest heeft. De Russische ambassade in Minsk bevestigt wel dat Sapega naar een flat is overgebracht, zo meldt het Russische persbureau Tass. ‘Zij zijn nog steeds onder de volledige controle van de autoriteiten, niemand liet de aanklacht vallen’, aldus Dimitri Pratasevitsj, de vader van de blogger. ‘Ze vertellen ons niets over de toestand van Roman, over zijn status. Het is een aanfluiting.’

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja noemde het omzetten van de gevangenhouding in huisarrest van Pratasevitsj en zijn vriendin vrijdag ‘goed nieuws’. Zij benadrukte echter dat ‘huisarrest geen vrijheid is’. Tichanovskaja: ‘Ze worden bij elke stap gevolgd. Het betekent dat ze nog steeds gegijzeld worden.’

Raman Pratasevich & Sofia Sapega are on house arrest, but they are still held hostage by Lukashenka's regime. It's crucial not to allow the regime to trade political prisoners – this is the only way to achieve freedom for all Belarusians imprisoned on politically motivated cases. pic.twitter.com/BOWT5JJBiE — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) 25 juni 2021

Onderschept

De omstreden aanhouding van Pratasevitsj, een tegenstander van president Alexander Loekasjenko, leidde internationaal tot verontwaardigde reacties. Het Ryanair-vliegtuig, dat met 171 passagiers onderweg was naar Vilnius in Litouwen, werd onderschept door de luchtmacht in het luchtruim van Belarus. De luchtverkeersleiding gaf de piloten opdracht een tussenstop te maken op de luchthaven van Minsk, omdat er een bom aan boord zou zijn.

Bij het het Ryanair-toestel verscheen een MiG 29-gevechtsvliegtuig in de lucht. Hierop besloten de piloten de vlucht naar Litouwen af te breken en te landen in Belarus. Volgens de woordvoerder van Loekasjenko, die door de oppositie wordt beschuldigd van fraude bij de verkiezingen vorig jaar, zou de president persoonlijk opdracht hebben gegeven voor de gewapende escorte van de Boeing door de luchtmacht.

Uren na de landing mocht het vliegtuig weer doorvliegen naar Vilnius, maar zonder Pratasevitsj en zijn vriendin aan boord. Zij werden gearresteerd en vastgezet. De blogger haalde zich de woede van de regering op de hals door, onder andere, op berichtendienst Telegram video’s te verspreidde van geweld door de Belarussische veiligheidsdiensten tegen demonstranten. Ook zat hij achter een populaire app die door betogers massaal werd gebruikt voor het sturen van berichten tijdens de demonstraties vorig jaar tegen het aanblijven van Loekasjenko.

Loekasjenko werd na de gedwongen landing door tal van landen beschuldigd van luchtpiraterij. De EU strafte Minsk deze week met sancties.