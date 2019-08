Belangrijke oud Farc-commandant roept op de strijd weer op te pakken

‘Een nieuwe fase in de strijd is aangebroken’, zegt Luciano Marín, de commandant die bekend is onder de naam Iván Márquez, in een video. Drie jaar geleden speelde hij nog een belangrijke rol bij de vredesbesprekingen met de regering. Deze verliepen moeizaam, maar leidden wel tot een overeenkomst. Voorzichtig werd toen gehoopt dat er een einde was gekomen aan een strijd die al meer dan vijftig jaar duurde, en zeker 220 duizend mensen het leven had gekost.

Door het verdrag nu de rug toe te keren, speelt Márquez mogelijk wederom een grote rol in de ontwikkelingen. Hij is nog steeds een belangrijke figuur voor voormalige rebellen. Het is niet ondenkbaar dat Márquez dissidente Farc-strijders herenigt die de wapens weer hebben opgepakt en aansluiting vindt bij een andere linkse guerrillabeweging, de ELN, met wie nooit een overeenkomst is gesloten. Márquez zei in de video dat hij niet tot ontvoeringen wil overgaan om de strijd te financieren – iets waar de Farc berucht om was, en wat de ELN ook doet.

Verborgen

Márquez hield zichzelf al langere tijd verborgen. Onderdeel van het vredesverdrag was dat de Farc vijf zetels in de Senaat zou krijgen. Márquez zou een van deze zetels bezetten, maar enkele dagen voordat het zover was, weigerde hij, uit protest tegen de arrestatie (wegens drugssmokkel) van een andere Farc-commandant, Jesús Santrich. Daarna verdween hij uit de openbaarheid.

In een supermarkt in de stad Cali, Colombia, wordt de video van Márquez uitgezonden. Beeld AFP

In de video – die 30 minuten duurt – staat Márquez, gekleed in uniform en omringd door andere strijders, voor een spandoek waarop staat dat ‘zolang er de wil is om te vechten, er hoop is om te winnen’. Hij beschuldigt de regering ervan zich niet aan haar beloftes te houden. Zij zou het verdrag dat zo moeizaam tot stand is gekomen, ‘verraden’.

Nooit omarmd

Dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. De vorig jaar aangetreden president van Colombia Iván Duque, heeft het akkoord van zijn voorganger nooit omarmd. Een aantal kopstukken van de Farc hangt uitlevering aan de Verenigde Staten boven het hoofd, en zeker 120 voormalige rebellen zijn vermoord sinds het verdrag is ondertekend, terwijl de regering had beloofd hen en hun gezinnen te beschermen als ze de wapens zouden inleveren.

Maar ook de Farc komt niet al haar beloftes na. Een groot aantal (volgens sommige schattingen zijn het er zelfs 3.000) heeft de wapens weer opgepakt en rekruteert nieuwe leden.

De regering heeft nog niet gereageerd op de video van Márquez.